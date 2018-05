Descontrol en Pichincha: una banda de motoqueros se adueñó de bulevar Oroño

La escena se repite, todos los sábados por la madrugada, a lo largo de la zona más coqueta de Oroño. Son decenas de motos que, a puro ruido de escape libre y aceleradas serpentean entre los autos y el cantero central del bulevar, desde Pellegrini hasta la zona del río. Los encargados de los bares de la zona ya los conocen bien y dicen que llegaron a contar el paso de hasta cien vehículos en pocos minutos, que se mueven con rapidez y que "meten miedo" entre automovilistas y peatones. "Van sin casco, haciendo ruido y algunas veces por la vereda", señalan al reclamar mayores operativos de tránsito.

La situación tomó estado público ayer cuando LaCapital publicó en su página web un video tomado desde la esquina de Salta y Oroño. Allí se muestra a más de 60 motos circulando entre los vehículos y por el cantero central del bulevar.

La toma fue registrada el viernes pasado por un grupo de amigos que todas las semanas se junta a cenar en un bar de Oroño al 300 y "desde hace más o menos un mes" empezó a ver "una banda" que pasa todos los sábados por la madrugada, alrededor de la una, y recorre ruidosamente el bulevar, con dirección al río.

Según advirtió uno de los autores del video, el grupo de motoqueros puede sumar una centena de rodados. "Pasan a toda velocidad, sin respetar reglas de tránsito, sin cascos, robando a transeúntes y bares. Los vecinos de Oroño imploramos que alguien haga algo para que esto no siga ocurriendo. No es posible que tanto la Dirección de Tránsito como la policía no se den por aludidas", advirtió uno de los autores del video.

Los dueños de varios bares de la zona coincidieron con esta descripción. Sin embargo, aclararon, que nunca presenciaron arrebatos a personas ni daños en el espacio público. "No hacen más que ruido", afirmaron. De todas formas, reclamaron la intervención de las autoridades "para evitar que se produzca un accidente".

Presencias conocidas

Para los encargados de bares y restaurantes nocturnos del bulevar, la nutrida caravana de motos es una presencia conocida de las madrugadas del sábado. "Son muchas motos, generalmente de baja cilindrada que se mueven en grupo", las describió Germán, encargado de un bar de Oroño al 300.

El hombre apuntó que "la mayoría de los conductores son jóvenes o adolescentes que van sin casco, muchos con algún acompañante". Por eso, supuso, pueden causar "sorpresa", pero aclaró que nunca presenció algún incidente ni tuvo "algún problema dentro del local".

El negocio tiene un adicional policial todos los fines de semana desde hace cinco años ya que, si bien "a veces" ven pasar algún patrullero por el bulevar, consideran que "la presencia policial nunca alcanza".

Los viernes por la noche, Luciano está al frente de uno de los bares de la esquina de Oroño y Güemes. Y puede describir con pelos y señales a la "banda de pibes" que "pasan sin casco, a gran velocidad y con el caño de escape libre", haciendo ruido por el bulevar.

"Esta es una zona muy concurrida y cuando la gente los ve venir siente temor porque no sabe lo que van a hacer. Pero, con nosotros nunca pasó nada. No vimos robos, ni daños. Sí, que generan miedo", indicó el joven.

Acrobacias y picadas

Los mozos de otro bar de Oroño entre Güemes y Brown también conocen los movimientos del grupo. "Anteayer (por el martes) los vimos pasar dos veces, en no más de 20 minutos. Primero pasaron hacia el río y después rumbo a zona sur", aseguraron.

Según la describieron, "es una banda de pibes que andan por la zona haciendo acrobacias con las motos o jugando picadas" y apuntaron que también los han visto en la zona de la Terminal de Omnibus, en el parque España o en el Scalabrini Ortiz.

"Son muchísimos y posta que ponen miedo, porque pasan re locos, con las motos que suenan como si fueran tiros. Pero pasan en la suya y nunca hemos escuchado que hagan nada más que eso. Sólo un poco de ruido", remarcaron.

Se difundió un video donde se ven decenas de motos. Vecinos contaron que sus ocupantes roban a los transeúntes