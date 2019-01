Descarriló un tren en zona oeste y casi termina adentro de una casa

Un tren descarriló en Presidente Perón y Felipe Moré, y finalmente se detuvo a pocos metros de una de las casas linderas a las vías.

"Me puse a llorar, creí que se metía en la casa", dijo la dueña de la vivienda, una anciana que esta tarde justo salía a la puerta y presenció horrorizada todo el incidente: la locomotora que "corría a toda velocidad", el momento en que descarriló el tren y la formación que finalmente se detuvo a aproximadamente cinco metros de la casa.

Según los vecinos, el accidente se produjo debido al mal estado de las vías. "El martes pasado pasó lo mismo. Hay un pozo allá adelante, falta mantenimiento en las vías", dijeron.

También destacaron que "no es que las barreras no funcionen sino que no existen, no están, no hay".