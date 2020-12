Desarman el centro de aislamiento para pacientes con Covid que se había montado en la ex Rural

El predio de la ex Rural fue acondicionado en menos de dos semanas para albergar a 600 eventuales pacientes con coronavirus.

Ante la baja de casos de coronavirus en Rosario, la Municipalidad comenzó a desarmar uno de los centros de aislamiento montados especialmente para personas contagiadas de coronavirus que necesitaran estar aisladas y que por las condiciones en las que viven, no pueden hacerlo en sus domicilios. Se trata de la estructura especial implementada en el predio de la ex Rural, el cual no llegó a albergar a ninguna persona que sufriera el virus y que, en un momento de la pandemia, alojó a personas en situación de calle para aprovechar la gran cantidad de camas disponibles. Justamente ayer, el municipio comenzó a devolver esos mobiliarios a las distintas instituciones que las habían prestado; principalmente clubes.