Derrumbe en Villa Gesell: bomberos santafesinos regresan con "la satisfacción del deber cumplido"

bomberos rosarinos en Villa Gesell02.jpg

>> Leer más: Derrumbe en Villa Gesell: cómo es el trabajo que realizan los bomberos santafesinos

El referente de los Bomberos Voluntarios afirmó que el grupo regresa a Rosario “con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos, haber trabajado en terreno durante casi 5 días y cumpliendo todas las expectativas tanto del equipo como de todos otros grupos de la provincia de Buenos Aires". Planteó: "Nosotros fuimos convocados por el Comando Único de Operaciones para trabajar en el lugar. Ya se encontraban bomberos voluntarios de Villa Gesell y todos los de la provincia de Buenos Aires, junto a los equipos ya certificados de búsqueda y rescate urbano pertenecientes a Policía Federal y a Córdoba”.

Arduo trabajo durante 24 horas

“Nuestro trabajo fue muy técnico y específico. Consistió en el rompimiento de losa, y mediante grúas pesadas poder armar bloques que se pudieran sacar, y así ir retirando todo el escombro. De esa forma, se podía avanzar hacia los pisos inferiores donde se encontraban las víctimas. Fue un trabajo arduo, pesado, los brigadistas se dividieron en cuatro grupos de trabajo para ir rotando y mantener una operatividad de 24 horas. Trabajamos de esa forma ininterrumpida durante estos casi 5 días. Todo ese despliegue se hizo con el apoyo de un campamento donde tuvimos cubiertas todas las necesidades La delegación de brigadistas vino acompañada por una delegación de la Secretaría de Protección Civil del gobierno provincial. Es importante destacarlo, porque gracias al gobierno provincial se está adquiriendo equipamiento y es fundamental para el crecimiento de la Federación Santafesina”.

bomberos rosarinos en Villa Gesell03.jpg

Salazar recordó que la delegación santafesina llegó convocada a Gesell en lo que sería la segunda etapa posterior al derrumbe, es decir casi 6 días después del inicio de las operaciones de rescate. "En ese entonces, toda la organización estaba muy bien encaminada. Hay que destacar eso, la organización, la coordinación general de todos los equipos fue excelente. Se trabajó muy bien, no es común en grandes emergencias que la coordinación de equipos de todos lados se realice de manera efectiva como sucedió acá”, sostuvo.

>> Leer más: Derrumbe en Villa Gesell: bomberos de Santa Fe viajan para sumarse a la búsqueda de víctimas

“Había muy buena dinámica de trabajo, estaban armados los relevos, había toda una logística muy bien preparada, desde la comida hasta la asistencia médica. No hubo momentos de tensión, pero sí estábamos preocupados porque se avanzaba en el trabajo y no podíamos dar con las víctimas que faltaban rescatar. El trabajo no se detenía por ningún motivo, habían pasado siete días del derrumbe y había que sacar a la gente. Por suerte, se pudo dar con las víctimas que faltaban. Eso trajo tranquilidad para las familias y para los equipos. Se hizo un trabajo muy profesional porque son tareas muy técnicos, con la ayuda de los perros, que marcaban un lugar dete y nosotros trabajábamos en lugares específicos entonces fue realmente un trabajo para destacar el profesionalismo que se marcó en el lugar”.

bomberos rosarinos en Villa Gesell04.jpg

Profesionalismo de los bomberos

Daniel Basile, subsecretario de Protección Civil de Santa Fe, destacó a La Capital “el profesionalismo de los Bomberos Voluntarios que están por obtener sus certificados Usar para trabajar sobre estructuras colpsadas. Hay muy pocas brigadas en el país con esa condición y en Santa Fe tenemos 60 rescatistas que ya tienen esa certificación. En Gesell hicieron un trabajo técnico muy especial junto a otras brigadas de Córdoba y Buenos Aires. Santa Fe tiene buena tecnologías, excelentes recursos humanos”.

>> Leer más: Derrumbe en Villa Gesell: al menos siete personas desaparecidas entre los escombros de un hotel

“Desde la Secretaría de Protección Civil estamos orgullosos del equipo que tenemos y le brindamos todo el apoyo para que nuestra brigada Usar esté casi a nivel internacional. En ese camino estamos y le agradecemos el trabajo que hacen los pibes y pibas de Bomberos Voluntarios porque hacen un trabajo ad honorem. Dejan durante días sus hogares y trabajos para ser solidarios con los que más necesitan”, agregó Basile.

El funcionario también acompañó a los bomberos santafesinos en Villa Gesell y desde la costa atlántico agregó: “Es muy emocionante recibir el cariño de los vecinos. Salieron de sus casas a saludar al contingente cuando ya estamos pegando la vuelta a Santa Fe. Desde que llegamos a la ciudad participamos en el rescate de las cinco personas que estaban desparecidas. Entre tantas situaciones tristes, el dato de color fue hallar a un gatito vivo entre los escombros. Encontrar vida entre esa montaña de piedras fue para los rescatistas fue un momento muy emotivo”.

>> Leer más: Derrumbe en Villa Gesell: encontraron el cuerpo de la última persona buscada

“Ayer, antes de que se ubicara el cuerpo de Dana se resolvió intensificar la búsqueda porque había una necesidad de acelerar los tiempos. Se sacaron más de 18 mil toneladas de escombros. Fue un trabajo muy profesional. Casi 600 personas de varias fuerzas de seguridad trabajando las 24 horas, con los familiares siendo contenidos por profesionales de la salud. Ya estamos volviendo. Es emocionante el saludo de los vecinos. Quiero reconocer el enorme trabajo de los bomberos de Santa Fe, que estuvieron a la altura de las circunstancias. Algunos vivieron todo el rescate en calle Salta 2141”, subrayó Basile.