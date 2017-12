Derecho no tratará el caso del consejero violento

En la última reunión del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNR, que se realizará hoy, no se abordará la agresión que un consejero de esa casa de estudios le propinó a un egresado. Hasta ayer, no había ingresado ningún pedido de sanción o expulsión del consejero estudiantil Guillermo Canseco, quien fue denunciado penalmente por un egresado de la casa de estudios por haberle producido lesiones en el tabique nasal, rostro y dedos de la mano. Un incidente que provocó la apertura de un sumario que aún no tiene dictamen.

A mediados del mes pasado, Angel Leonardi, un egresado que había militado en la agrupación kirchnerista La Cámpora, denunció que fue golpeado por el consejero estudiantil de DNI (agrupación socialista) Canseco.

Según testimonios, los incidentes habían comenzado en el baño de la facultad y terminaron en las inmediaciones. Leonardi sufrió tabique nasal fracturado y lesiones en los dedos de una mano. El incidente motivó una denuncia penal del egresado.

La violencia no le resultó ajena al decano de la Facultad de Derecho, Marcelo Vedrovnik. Según había explicado a LaCapital, existen ante esta inconducta el apercibimiento (prerrogativa del propio decano), y las suspensiones y expulsiones, que son facultades del Consejo Directivo.