Una mujer que denunció a su expareja por violencia de género aseguró que su exsuegra le inició una demanda de desalojo de la casa que construyeron cuando estaban casados. "Nos echan como si fuésemos perros", indicó Natalia, quien vive con su hijo de once años.

"Me separé después de 22 años de casada porque él ejercía la violencia en reiteradas ocasiones", contó la mujer, quien dijo que "estaba terriblemente golpeada, llena de hematomas, con traumatismos. Y me golpeaba delante de mi nene menor".

Natalia le contó a El Tres que denunció a su entonces marido el 6 de mayo de 2017. La justicia estableció una restricción perimetral que, según contó la víctima, incumplió en varias ocasiones. "Tiene una exclusión de hogar que no cumple, hace un mes y medio vino y me volvió a golpear, adelante de testigos", sostuvo.

Ahora la mujer pidió que no la desalojen de su casa. "Estamos siendo sometidos a un desalojo que me inicia mi exsuegra por no tener la casa escriturada", indicó, para detallar: "No tengo como comprobar que esta casa se construyó estando casados, me echan con mi hijo menor después de 22 años como si fuésemos dos perros".

"Él tiene siete propiedades, es único heredero, ¿como puede ser que le haga esto a mi hijo?", concluyó.