Denunció 40 veces a su ex pareja, volvió a amenazarla y pide ayuda para dejar Rosario

Valeria vino a Rosario en 2015 a estudiar Medicina con su hija mayor. De la relación con Mariano B. nació su segundo hijo. La mujer contó que “el miedo y la manipulación” la llevaron a permanecer en silencio hasta el 22 de marzo de 2020, cuando en el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo), fue no solo ferozmente golpeada, sino que además el agresor le disparó con un arma de fuego y solo se salvó porque la bala no salió.

Ante las denuncias, hubo medidas de protección, pero como sucede más de una vez fueron violadas sistemáticamente por el agresor.

Embed Sabes que? Te cuento en un largo texto la que pasó y la que la fiscalía con 39 denuncias. Si leíste bien 39 denuncias la... Publicado por Vale Ziggi en Miércoles, 10 de febrero de 2021

“El 22 de marzo cuando pasó eso vino la policía y me decían que me quedara en mi casa, pero a él no se lo llevaban. Me decían que dónde iba a ir en plena pandemia y hasta las operadoras del Teléfono Verde les decían que eso no podía ser", recuerda Valeria sobre esa intervención.

Ese día se quedó. Requirió apoyo y atención psicológica, la asesoraron compañeros de la facultad y finalmente primero en la casa de una amiga, en una pensión y después en un departamento pudo instalarse con sus hijos. Sin embargo, a la salida del trabajo, ya que Valeria se sustenta con sus hijos trabajando como cuidadora de personas, siguió sufriendo ataques.

La última amenaza, que recibió a través de su actual pareja, es la que la impulsó a salir a buscar ayuda para salir de Rosario. "Empezá a llorar a tu mujer", le dijo Mariano B. al actual compañero de Valeria. La necesidad de irse para sobre sobrevivir y sin decir a dónde es lo que la llevó ahora a pedir ayuda económica para dejar Rosario.

La red se tejió en las redes sociales y las organizaciones de mujeres, incluso a través de la Secretaría de Género de la Municipalidad busca obtener fondos al menos para pagar los pasajes, de ella y sus dos hijos. "Necesito hacer la mudanza, no quiero perder todo lo que tengo, mis muebles, mis cosas y las de mis hijos. Necesito seguir”, concluyó.

Ante situaciones de violencia de género, están activas las líneas gratuitas del Teléfono Verde (0800-444-0420) y el WhatsApp (3415-781509) para asesoramiento y contención. También la línea de emergencia nacional 144. Ante emergencias, llamar directo al 911.