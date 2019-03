Denunciaron por estafa a una empresa de turismo y buscan a los dueños

Un grupo de pasajeros denunció por estafa a la agencia Badalona Viajes & Turismo, con oficinas en el microcentro rosarino. La firma fue allanada ayer por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), a partir de una orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los damnificados, en principio ocho pero se espera que se sumen denuncias, aseguraron a La Capital que habían comprado un paquete turístico, que incluía un vuelo a Panamá, alojamiento en la ciudad y crucero por el Caribe, y que el viaje nunca se concretó. El monto de la estafa ascendería a los 11 mil dólares.

Todo comenzó a mediados del año pasado, cuando Carina Di Marco, que encabeza la denuncia, decidió organizar unas vacaciones para que sus hijos pudieran viajar con su abuela por primera vez. A la travesía se sumaron su hermano, su sobrina, dos amigas de su madre y su suegra. En total, ocho pasajeros que, al contratar el paquete turístico, tenían previsto salir entre el 6 y 8 de marzo vía Copa Airlines desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas para alojarse en el Radisson Hotel de Panamá y luego disfrutar del crucero Pullmantur por el Caribe.

La familia tenía una relación de 20 años con la empresa, que se rompió cuando se dieron cuenta de que el viaje nunca se concretaría. La agencia era atendida hace pocos días por Alicia y Paola B. en el local 6 de la galería Corrientes Peatonal, en Corrientes 839.

"Decidimos hacer el viaje porque mis hijos nunca habían viajado con su abuela. Mi mamá hacía 20 años que viajaba con ella (la dueña de Badalona) a Cataratas, sierras de Córdoba, Calafate; había confianza entre ellas. Incluso las reuniones eran muy frecuentes en casa", contó Di Marco.

Así fue como en octubre del año pasado decidieron contratar el paquete turístico, por el cual abonaron 700 dólares cada uno, mientras la otra mitad quedó pactada para febrero de este año.

Todo transcurrió con normalidad, abonaron con esfuerzo la totalidad del viaje y sólo restaba la entrega de los vouchers.

Desenlace inesperado

"Como veía que se acercaba la fecha y no nos entregaba los voucher, llamé a Alicia para saber cuándo lo iba a hacer, ya que mis hijos son chicos y yo tenía que seguir haciendo trámites por la salida al exterior y quería quedarme tranquila. Me dijo que no me hiciera problema, que para el 1º de marzo iba a tener todo listo y me iba a llamar", relató la mujer.

Como pasaban los días y la titular de la agencia no le devolvía las llamadas, Di Marco sospechó que algo no andaba bien y decidió averiguar qué pasaba. Llamó al hotel de Panamá, luego a la empresa encargada del crucero y a la aerolínea. Con eso le bastó para darse cuenta de que estaba en problemas. Ante cada consulta, le respondieron que las reservas eran "inexistentes".

"Desde el 27 de febrero (la titular de Badalona) empezó a rechazarme las llamadas; con mi hija la llamamos cien veces más o menos hasta que me mandó un audio explicándome que había surgido un problema y quería juntarse con los ocho pasajeros para hablar sobre el tema", agregó Di Marco.

La "excusa" fue que "la habían estafado los del crucero y que necesitaba 500 dólares más por cada pasajero para que no se cayera la reserva". Ambas partes quedaron en encontrarse en la casa de la madre de Di Marco el viernes 1º de marzo. La reunión había sido pactada a las 18.45. Sin embargo, una llamado volvió a dilatar el encuentro.

"Nos llamó una mujer para avisarnos que Alicia no iba a ir a la reunión y que en la semana se comprometía a solucionar todo", explicó Di Marco. Al día siguiente fueron a las oficinas de la empresa y se encontraron con las puertas cerradas. No dudaron, llevaron el caso a la Justicia.

El abogado de los damnificados, Froilán Ravena, confirmó a este diario que se hizo una presentación judicial del caso, que fue tomado por el fiscal Carlos Covani, de la Unidad de Investigación y Juicio, y también se pidieron las detenciones de Alicia y Paola B., cuyo paradero "por ahora es desconocido".

La Capital pudo saber que hay otros damnificados que habrían sido estafados con paquetes a Brasil y el Caribe. "Sabemos de una mujer con sus dos hijas y cuatro amigas de estas que reclamaron un viaje a Camboriú y tampoco tuvieron novedades", deslizaron.

Ayer, las oficinas de la agencia amanecieron con pintadas que denunciaban la estafa. "Alicia y Paola B. chorras"; "Me robaste dos viajes"; "En esta empresa me estafaron", decían las pintadas con fibrón rojo indeleble que quedaron estampadas en el frente del local.

"No pagaron"

La empresa de turismo que fue denunciada expresó, a través de su abogado, Alejandro Caniglia, que las reservas se dieron de baja debido a que los clientes se negaron a abonar un excedente de 500 dólares que se generó debido a que no saldaron el viaje en tiempo y forma. Además, reveló que la titular de la firma realizó una denuncia en Fiscalía debido a que los pasajeros la "amenazaron vía WhatsApp y también realizaron roturas en su domicilio".