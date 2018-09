Denunciaron por acoso al preceptor de una escuela de zona sur

Un grupo de mujeres denunció a un preceptor de una escuela de la zona sur de Rosario por acoso contra sus hijas, tres niñas menores de edad.

Fueron tres madres de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 545, del barrio Puente Gallego, que asentaron la denuncia en la comisaría 21ª contra el preceptor de la institución, de 31 años, y deberán ratificarla el miércoles en sede del Ministerio Público de la Acusación.

Una de las madres relató que el pasado jueves su hija fue de camping con un grupo de adultos, entre los que estaba el preceptor denunciado. "Ella me contó que el muchacho este la agarró de atrás, del brazo, y la manoseó con todos los compañeros mirando".

"La directora no quería que hagamos la denuncia, todo el tiempo estuvo defendiéndolo, dijo que pone las manos en el fuego por esta persona", resaltó.

Otra de las denunciantes narró otro episodio que tendría el mismo protagonista: dijo que su hija estaba en gimnasia y el la llamó a la preceptoría. "Él la encerró, la abrazó y le dijo que la quería mucho; ella se lo sacó de encima".

"Recién hoy me enteré porque no quería hablar, la nena tiene miedo", afirmó la mujer, además de remarcar: "Mi hija se puso a llorar, no quiere saber nada con ir a la escuela".

La otra madre aseguró: "Mi hija estaba en clase y él le sacó una lapicera y le dijo: «¿Querés la lapicera?», y le apuntaba a los pechos".

Indicó que fueron "a hablar pacíficamente con la directora y dijo que va a tomar medidas, ¿pero cuándo, cuando esto pase a mayores?".