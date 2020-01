Denuncian un llamativo robo de perros

Entre todas las perturbaciones que deben soportar por la invasión de rosarinos a las islas, los vecinos relatan con tristeza una práctica que se está volviendo habitual entre los visitantes: llevarse animales de la zona que tienen dueño, desconociendo que en las islas no tienen collar ni chapa identificatoria por el riesgo de quedar atorados en la vegetación.

"Se apropian de las mascotas sin preguntar. Ya van cuatro perros que se llevan de este lugar, y que luego aparecen abandonados en Rosario y alrededores. Es otra muestra de la actitud invasiva con la que vienen, avasallando la naturaleza, los espacios comunes y la vida", cuenta con tristeza una de ellas, que sufrió durante tres semanas la ausencia de su perro hasta que fue hallado junto al frigorífico Paladini. La historia fue contada en la sección Cartas de los Lectores de La Capital. Las conductas pueden encuadrarse dentro de la sensación de que en la isla no hay reglas y "vale todo". "He visto pibes nadando en el medio del canal de navegación del Paraná Viejo. Y, cuando estaba más alto, tirarse flotando del Pimpollar hasta la playa del islote Los Benitos a los gritos y borrachos. Esto último lo viví con un grupo de más de 20 que pensé que me iban a dar vuelta el kayak. El descontrol es la norma del plan grupal con mucha frecuencia. Descontrol con ruidos, música y basura", se quejó otra vecina.

La impresión de los especialistas en el tema es que en las fiestas de la isla, sean megaeventos o reuniones de lanchas, se repiten los patrones de consumo de la ciudad: "Policonsumo y combinaciones de drogas, con los riesgos que conllevan agregados al contexto de navegación e ingreso a las aguas". Un habitué de las fiestas indica en ese sentido que "hay mucho ácido (LSD), rola (éxtasis) y merca (cocaína). He visto a los chicos de los taxis trasladar de regreso pibes muy pasados", relató.