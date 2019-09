Un empleado municipal que accedió al registro informático de multas de tránsito y borró numerosas infracciones graves a conductores fue denunciado por la Municipalidad, según lo informó la subsecretaria Legal y Técnica municipal Carmen Donadío.

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, la funcionaria explicó que "las multas son muchas, no damos el número final porque empezamos la investigación, que es muy exhaustiva. Hicimos un corte para hacer la denuncia penal sin perjuicio de seguir investigando para ver si existen más casos".

"Reitero, son muchos los casos sobre todo en cantidad de multas que se han borrado a determinados titulares de dominio, algunos 32, otras 18. Con esto se causa un enorme daño al erario público", amplió Donadío.

"No podemos afirmar que el empleado cobraba coimas, por eso pusimos todos los antecedentes en manos de la Justicia para que investigue".

La funcionaria contó que el primer dato para iniciar la investigación "lo vio la e la titular del Tribunal de Faltas. Nosotros hacemos notificaciones por rebeldía a la gente que no comparece al juzgamiento. Había una cédula en papel que no coincidía con el sistema. Es decir que habíamos notificado a algún infractor y el sistema indicaba que no lo era porque su dominio no tenía ninguna falta".

El paso siguiente fue convocar al equipo de informática del área, ya que el acceso al sistema es limitado a un determinado número de personas y cada uno una clave personal".

"Se empezaron a hacer los análisis y se comenzaron a detectar varios casos. Hasta el momento tenemos registrado una sola clave", explicó Donadío, quien comentó que el empleado separado "trabajó en el Distrito Centro y ahora se desempeñaba en la Aduana. Se le inició un sumario administrativo y se le quitó la clave mientras continúa la investigación".

Acerca de si se había comprobado que el empleado cobraba por sus "servicios", la subsecretaria Legal y Técnica municipal comentó: "No lo podemos afirmar por eso pusimos todos los antecedentes en manos de la Justicia para que investigue. Nosotros brindamos el nombre del titular del dominio, las faltas que tenía y los horarios donde se ingresaron los cambios, que se hacían siempre a la misma hora, a la mañana temprano o al mediodía después de las 13".

Sobre qué pasará con las multas adulteradas, Donadío explicó que "con el sistema podríamos retrotraerlas, pero no podemos tocar nada por el tema de la investigación. Nosotros comenzamos con el año 2019, ahora vamos hacia atrás para ver si se detectan más de estos casos".

Sobre la mecánica utilizada para realizar los cambios, la funcionaria explicó que: "Estamos en los comienzos de la investigación. Algunas multas se pagaban, en otras se cambiaban los códigos, y una multa por alcoholemia se pasaba a una menor, como de estacionamiento medido, por ejemplo".