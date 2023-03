Denuncian un aumento de ataques a piedrazos a ómnibus de larga distancia en Rosario

La Cámara de Transporte de Turismo advierte que se producen entre 3 y 4 agresiones por día sobre la autopista a Buenos Aires. Un fenómeno que no es nuevo pero se profundizó los últimos años

Los ataques a colectivos de larga distancia que ingresan o salen de Rosario no se detienen. José Petrocelli, integrante de la Cámara Federal de Transporte de Turismo, denunció este miércoles que se producen “de tres a cuatro agresiones con piedras por día”, principalmente en el acceso a la ciudad por autopista a Buenos Aires.

Al ser consultado sobre la presencia de fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, Petrocelli sostuvo que “es escasa” y no sirve para desalentar las acciones violentas. Precisó: “Un móvil policial que está estático en un lugar no sirve para disuadir a quienes cometen esos hechos. Yo ingreso a la ciudad continuamente viniendo desde Buenos Aires y veo siempre a las camionetas policiales con las luces encendidas. Pero eso no alcanza para desalentar a la gente que comete esos delitos” .

piedrazo colectivo.jpg Rastros del ataque ocurrido el 23 de febrero pasado a un micro en el ingreso por autopista a Buenos Aires.

“Los móviles policiales tendrían que moverse, recorrer la zona donde ocurren los hechos, habría que poner mejor iluminación”, sostuvo Petrocelli, quien agregó que los ataques a piedrazos se registran "de forma agresiva" tanto en Rosario como en Santa Fe, e incluso "se producen esos hechos en Santiago del Estero y Córdoba”, remarcó.

“La cuestión es que en los últimos dos o tres meses se incrementó mucho. Esto había arrancado antes de la pandemia y fue creciendo poco a poco. Ahora tenemos entre 3 y 4 hechos por día. Es muchísimo. Los choferes no deben detenerse ante un cascotazo porque después viene el robo”, agregó Petrocelli.

El dirigente de la Cámara subrayó que “el problema es cuando le pegan al chofer, que lleva entre 40 ó 50 pasajeros. Puede suceder una desgracia. El colectivero puede llegar a mantener el vehículo, pero si le pegan en la cara, como ya sucedió una vez, es ser humano... En cualquier momento vamos a tener algún pasajero herido porque nos tiran con piedras grandes”.

Según el representante de los transportistas, las agresiones ocurren a cualquier hora del día, y añadió que cuando se rompe un cristal o parabrisas, siempre y cuando no haya causado heridas a personas, se genera un perjuicio económico para la empresa y también un trastorno para los pasajeros, ya que muchos de esos viajes no pueden continuar si no se reemplaza el vidrio.