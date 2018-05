Vecinos y estudiantes de las distintas facultades ubicadas en la Siberia denunciaron el recrudecimiento de robos y arrebatos en la zona en los últimos días. Pero eso no es todo, según remarcaron en decenas de posteos en las redes sociales, cuando fueron a radicar las denuncias la policía les dijo que no podían incrementar los patrullajes porque los móviles y efectivos estaban destinados a la custodia de personas con vínculos con el narcotráfico, que por estas horas se encuentran amenazadas en el marco de la guerra entre bandas que se disputan el control de territorios.

El tema ya tuvo la primera repercusión oficial. En el Concejo, el edil de Cambiemos, Carlos Cardozo, solicitó que se incremente el patrullaje en la zona y en el interior del predio de La Siberia, "ante la falta de respuesta concreta por parte de los efectivos destinados al destacamento de ese lugar".

siberia1.jpg

En los últimos días no fueron pocos los alumnos que sufrieron arrebatos en la zona. "Hoy me robaron yendo a la Facu en Cerrito y Beruti. Iba en bicicleta, el chabón me tiró al piso y justo pasó un auto que empezó a tocar bocina y un muchacho de seguridad privada que labura en La Siberia me vino a auxiliar y el tipo salió corriendo", escribió en las últimas horas en su perfil de Facebook un estudiante universitario. El posteo rápidamente encontró varias respuestas con situaciones similares. Y no fueron pocos los que remarcaron la ausencia de la policía porque están custodiando familias del barrio que están amenazadas.

>> Leer más: Refacciones en La Siberia para mejorar la seguridad

"A mí la policía del barrio me dijo que no podían salir a buscar a los chorros porque los patrulleros están destinados a cuidar narcos", lanzó otro.

En tal sentido, Cardozo puntualizó que "la inseguridad en la zona de La Siberia es un problema de larga data, pero bajo ningún punto de vista un ciudadano merece una respuesta de esta naturaleza por parte de servidores públicos".

seguridad.jpg En La Siberia reclaman más seguridad. (Foto de archivo)

La semana pasada, La Capital dio cuenta de que al menos unas treinta personas tenían custodia en Rosario debido a que su vida corre peligro en el marco del enfrentamiento de bandas delictivas que se desató en los últimos días por el control de territorios en la ciudad.

Las fuentes consultadas remarcaron que muchas de esas personas rechazan las custodias porque su rutina está vinculada a actividades delictivas.

"Si un juez ordena algún tipo de custodia especial sobre cualquier persona que tenga su vida en riesgo, esta custodia jamás se puede realizar resintiendo la seguridad de toda la comunidad", puntualizó Cardozo.

En La Siberia, a juzgar por los relatos de vecinos y estudiantes, la realidad que teme el edil parece estar plasmándose.