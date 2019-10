Más allá del alivio real que los 65 millones de pesos en subsidios para el transporte, anunciados por la Nación en las últimas horas, puedan traer al sistema, desde el Concejo Municipal pusieron en tela de jucio estas políticas y los recortes a los que la administración central viene sometiendo a las provincias. Además, cuestionaron que el monto de la ayuda que llegará a la ciudad se hiciera público en la recta final de las elecciones presidenciales de mañana. “Te roban la billetera y después te invitan a cenar”, dijo con ironía el concejal justicialista y titular del Observatorio Social del Transporte, Eduardo Toniolli, y señaló que entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019, el gobierno central recortó los subsidios en más de mil millones de pesos.

Si bien el propio ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, fue quien había anunciado semanas atrás un incremento en la ayuda para el transporte, el detalle del monto y de la implementación se conoció en las últimas horas: un desembolso de 65 millones de pesos, que llegarán a la ciudad en tres cuotas desde ahora y hasta fin de año.

La crisis del sistema rosarino no es nueva, pero se viene agudizando. Al aporte de 54 millones de pesos que hizo la provincia en abril y junio y el crecimiento del Fondo Compensador de poco menos de diez millones de pesos, se sumarán ahora 65 millones extras de la Nación, que venía manteniendo 37 millones desde abril —444,8 millones anuales asignados—

Recorte

“Este anuncio, cuyo único objetivo es electoral, es típico del macrismo: te roban la billetera y después te invitan a comer”, dijo con dureza el concejal e hizo algunos números para explicar su posición.

“Según el estudio de costos de junio de 2018, la Nación enviaba entonces 955 millones de pesos anuales para sostener el sistema, una cantidad que actualizada a junio 2019 por el Indice de Precios al Consumidor (55,5% interanual) equivaldría a 1.488 millones de pesos —detalló—. Sin embargo, el estudio de costos de junio de este año indica que los subsidios nacionales anuales se redujeron a 445 millones de pesos, un recorte relativo del 70 por ciento y un recorte absoluto de 1.043 millones de pesos con respecto al año anterior”.

En ese marco, Toniolli consideró que el anuncio oficial de un suplemento de 65 millones de pesos a entregar en tres cuotas hasta el final del año, apenas equivale al 6 por ciento del recorte absoluto de subsidios al transporte que la Nación aplicó a Rosario durante el último año. “Eso sin tener en cuenta la inflación de junio a septiembre últimos”, agregó.

Achicar la brecha

Otro edil que hizo números fue el también justicialista, Osvaldo Miatello, que indicó que el monto que llegará de la Nación “representa de acá a fin de año, apenas tres pesos por boleto, lo que a priori no aparece como un aporte significativo, aunque puede ayudar a achicar la brecha que existe entre el costo y la tarifa”.

“Estas cosas no pueden estar sujetas a lo que te manden o no te manden, sino que deben ser parte de una política de subsidios, que no es más que la forma de transferir recursos a los sectores que más lo necesitan y que en este caso utilizan el transporte; y eso debe ser constante y pautado durante todo el año”, consideró.

Si bien no descartó el oportunismo a hora de las elecciones, señaló que “electoral o no, sería importante que lo cumplan y manden los 65 millones que no resuelven en absoluto el problema, pero achican la distancia de acá a fin de año”.