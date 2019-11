Organizaciones que promueven los derechos de las personas trans advirtieron sobre las largas demoras que existen para acceder a cirugías de reafirmación de género. Según indicaron, en las listas de espera de los hospitales hay personas que solicitaron las intervenciones desde 2012, ni bien se aprobó la ley de identidad de género que reconoce el derecho de acceder a estos tratamientos en el sistema de salud pública y por obras sociales y prepagas.

El subsecretario provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, admitió que este año disminuyó el número de intervenciones y que para acceder a una vaginoplastia (cirugía de readecuación hacia genitales femeninos) hay 30 personas en lista de espera que tienen que aguardar entre dos y tres años.

La provincia de Santa Fe es una de las únicas tres jurisdicciones del país, además de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que garantizan el acceso a las intervenciones quirúrgicas que permiten cambiar de sexo y reafirmar la identidad autopercibida. El Hospital Centenario cuenta con equipos de cirujanos especialistas en vaginoplastias, mamoplastias (implantes mamarios) y mastectomias (para la masculinización del tórax). También se realizan vaginoplastias en el Hospital Eva Perón, mastectomias en el Roque Sáenz Peña e implantes en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar).

No obstante, "se realizan cada vez menos intervenciones", advirtió Michelle Mendoza, referente del Frente de Unidad Emancipatorio por el reconocimiento de los Derechos de Trabajadorxs Sexuales en Argentina (Fuertsa). La organización acompañó el reclamo de Ivana, una mujer trans de 40 años que pidió hace cinco años un turno para realizarse una mamoplastia en el Hospital Roque Sáenz Peña y, en agosto de 2017, solicitó someterse a una vaginoplastia en el Eva Perón.

Sin embargo, por diversos motivos, aún sigue esperando y tuvo que recurrir a una mediación —a través del programa territorial de acceso a la Justicia (Atajo)— para conseguir un turno en el quirófano del centro de salud de Granadero Baigorria para fin de enero o principios de febrero.

Mendoza recordó que la ley de identidad de género fomenta el acceso a la salud de las personas trans y destacó que estas intervenciones afirman el proceso de constitución corporal e identitario y el libre desarrollo de las personas. "La incertidumbre de la espera produce situaciones emocionales muy complicadas; afecta muchísimo las posibilidades de proyectarse y, también, produce un descreimiento hacia el Estado y hacia las políticas públicas", apuntó.

Otra cara de la crisis

El subsecretario provincial de Políticas de Diversidad Sexual sostuvo que Ivana tenía fecha para someterse a una cirugía de feminización corporal en mayo pasado, "pero por distintos motivos, del servicio, personales o del médico, no pudo concretarse". La posibilidad de someterse a la cirugía se aplazó después por la suspensión de operaciones programadas frente al pico de enfermedades invernales.

"Producto de la crisis económica, durante este ultimo año crecieron las demandas en el sistema de salud pública y, consecuentemente, hubo menos operaciones", explicó.

Paulón apuntó que en los centros de salud de la provincia, desde 2014 se realizaron 144 intervenciones de reafirmación de género, de las cuales 46 fueron vaginoplastias. "El tema es que como eran operaciones que antes no se hacían, hay mucha demanda pendiente. En los primeros años pudimos hacer una operación por mes, pero estos últimos años no fue fácil mantener este ritmo", explicó.

Actualmente, sostuvo, hay unas 30 personas en lista de espera para acceder a una vaginoplastia y, en promedio, tienen que esperar "entre dos y tres años para llegar a la cirugía".

El funcionario apuntó que en la provincia hay más de 60 centros de salud que garantizan los tratamientos hormonales para la población trans. "La aplicación de la ley de identidad de género en el país es muy dispar. Santa Fe hace cinco veces más operaciones que las que se realizan en el resto del país", sostuvo y agregó que a través de la obra social provincial (Iapos) otras 40 personas ya accedieron a una cirugía", sostuvo.

Destacó además que estos procesos son importantes en la construcción de la subjetividad y la autoestima de las personas trans. "Para muchas personas, que su cuerpo interprete ese género autopercibido no es una cosa menor. Es constitutivo de la identidad, por eso la ley de identidad de género incorpora estos tratamientos. Pero hoy, al no haberse creado un programa nacional que conduzca y oriente su implementación (ver aparte), su cumplimiento queda en la buena voluntad y los recursos de los distintos gobiernos provinciales. Santa Fe cubre el cien por ciento de los tratamientos. Las cirugías se realizan sólo en tres provincias, en el resto no hay absolutamente nada", cuestionó.