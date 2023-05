Denuncian que en el Vilela hay 30 camas vacías porque "no hay quien las atienda"

"Hay 30 camas en el hospital que no se están utilizando porque no hay quien las atienda, no hay enfermeros ni médicos ni mucamas que puedan atenderlas y están vacías", denunciaron delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales quienes en las últimas horas se reunieron para exigir respuestas y lograron la autorización de horas extras para seguir adelante.