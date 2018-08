Bajo la lupa. La oposición sostiene que el cementerio está colapsado y no tiene cómo expandirse.

La oposición en el Concejo denunció que el cementerio municipal La Piedad está "colapsado". Según el arco opositor, la situación para las familias vulnerables es tan angustiante que a falta de terreno público para inhumar a sus fallecidos "ya hay 30 cadáveres en depósitos de las empresas funerarias de la ciudad". El panorama es tan delicado que uno de los cuerpos hace ya tres semanas que está allí alojado hasta que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público defina el destino de esos restos.





El planteo lo hizo la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) en base a datos aportados por las empresas funerarias que operan en la ciudad y con la Municipalidad de Rosario.

En la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal no accedieron a responder las consultas de LaCapital. Se limitaron a señalar a través de sus voceros que "los servicios se están prestando en formal normal en el cementerio".

"La situación es muy delicada e impacta en especial en las familias vulnerables de la ciudad que no tienen recursos para costear un espacio en un cementerio privado para sus seres queridos fallecidos", señaló Gigliani.

Según la edila, las empresas funerarias que operan con el municipio le aseguraron que "el cementerio La Piedad, donde se trasladan los cuerpos sin vida de las personas de bajos recursos está colapsado, sin espacio para nuevos entierros".

Gigliani fue más allá y contó que en esas charlas le confiaron que "ya hay unos 30 cuerpos en los depósitos a la espera de ser enterrados y por falta de terreno no son derivados" a la necrópolis.

La concejala del interbloque justicialista recordó que hace unos meses la situación de "colapso" en La Piedad fue abordado en el Concejo, cuando se advirtió sobre la salida de funcionamiento de uno de los hornos crematorios.

Ayer el tema sobrevoló la sesión ordinaria en el Palacio Vasallo. Se estaba por debatir una autorización para que una de las tantas mutuales que funcionan en la ciudad adquiera un espacio en La Piedad para levantar allí un área de nichos para sus asociados.

En ese marco, Gigliani solicitó la vuelta del expediente a comisión para analizarlo "dentro de un contexto integral complicado, donde tal vez sea necesario revisar la planificación de todo el cementerio".

"Las funerarias aseguran no sólo que no hay más espacio para entierros disponibles sino que el principal cementerio público de la ciudad ya no tiene lugar para expandirse", agregó la edila opositora.

Ya en abril pasado, Gigliani propuso la creación de salas velatorias municipales, destinadas a prestar el servicio a familias de bajos recursos a prestarse los 365 días del año en los cementerios comunales.

Al respecto, mencionó que para acceder al cementerio público los familiares del difunto hoy deben presentar certificado de defunción y certificado de pobreza otorgado por una comisaría o por los Tribunales provinciales.

La edila propuso modificarlo, eliminando ese requisito e incorporando el certificado de Ansés, que acredita la vida económica patrimonial y laboral de una persona".

Ahora, ante esta compleja coyuntura, Gigliani anticipó a este diario que presentará un pedido de informes para que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público responda sobre la grave denuncia formulada por las firmas funerarias que trabajan con el municipio.

"Y para analizar entre el Concejo y el Ejecutivo qué estrategias se pueden adoptar para darle un servicio tan sensible y esencial a decenas de familias de bajos que recursos que habitan en la ciudad, quienes en momentos de mucho dolor y angustia por la muerte de un ser querido se están encontrando con esta incertidumbre", remató.

Ante la consulta efectuada a la Intendencia, desde la Secretaría de Ambiente aclararon que no habían recibido ningún pedido de informes de parte del Concejo.

Y remarcaron que no existe tal colapso denunciado por la oposición. "Los servicios se están prestando en forma normal", se limitaron a informar.