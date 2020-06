Denuncian la contaminación de un silobolsa en San Jerónimo Sud

El domingo, un productor de San Jerónimo Sud se levantó con la ilusión de celebrar el día del padre. Antes de iniciar esa jornada que debió ser especial, decidió ir hasta el campo que tiene entre su pueblo y Carcarañá. Al llegar, se encontró que el silobolsa donde acopiaba soja estaba roto y que le habían rociado los granos con un líquido fungicida rojo que se utiliza para curar semillas. El ataque le llamó mucho la atención porque no parecía un hecho de inseguridad en el campo, no había rastros de que hubieran intentado robar la mercadería como sucedió en otras ocasiones a colonos de la zona. Y en diálogo con La Capital, Roberto Ruffer, el perjudicado, contó que el acto vandálico habría ocurrido durante la noche y adelantó que hará la denuncia correspondiente.

Desde el año pasado se repiten estos hechos. Hace dos semanas le tocó a otro colono local, al que le rompieron una bolsa y le robaron unos ocho mil kilos, "lo que se pueden llevar en un camioncito" explicó Roberto. Sin embargo aclaró que lo que le sucedió a él fue distinto. "No creo que hayan venido a robar porque el silo está cerca de la ex ruta 9 y a 300 metros de la casa de mi primo. Estaba premeditado, trajeron el fungicida que le tiraron, el objetivo era arruinar la mercadería".

Sabe que si quiere recuperar algo tendrá que hacer un gasto importante. La única opción es llevar los granos para que le hagan un proceso que consiste en separar los que están en mal estado. "Es un trabajo de hormiga pero no me queda otra porque así no la puedo vender en el puerto", se lamentó.

El domingo mientras evaluaba los daños, se presentaron efectivos de la seguridad rural y lo invitaron a hacer la denuncia. También le dijeron que van a pedir registros de las cámaras de seguridad que tiene una empresa compresora de gas ubicada a uno 500 metros del silo vandalizado.

"Soy un pequeño productor"

Roberto se define como un pequeño productor y por más que le da vueltas a lo sucedido, no le encuentra explicación: "No tengo enemigos, mi vida diaria transcurre entre el campo y mi casa. Me conoce todo el pueblo y nunca tuve una discusión con nadie". En el silobolsa el productor guardaba desde marzo sus cien toneladas de soja que le quedaron de la cosecha anterior y calcula que las pérdidas son cercanas al millón y medio de pesos.

"No sé qué pensar, hay gente que habla mal de los productores argentinos pero en mi caso tengo sólo 30 hectáreas y trabajo otras 170 de primos y parientes", aclaró. Y confesó que decidió guardar lo que le quedaba de su cosecha de esta manera porque el año pasado perdió dos cargas de camiones.

"Se los di a una cerealera de Villa Eloísa para que los comercialice y los vendió a la corredora de granos y agencia de bolsa BLD, que quebró y no los puedo cobrar". Luego de ello, pensó que se podría levantar con la siguiente cosecha pero en este caso la cerealera le vendió su producción a Vicentín, "que también se cayó y no me la pagaron. De diciembre a marzo la pasé muy mal y ahora que había empezado a girar nuevamente la rueda, me sucede esto. No me queda otra que sentarme en la mesa de la cocina, que es mi oficina, a charlar con la familia para analizar qué vamos a hacer", confió.

"El día del atentado volví a casa a las once de la noche y lo único que hicimos fue llorar en familia, junto a mi madre de 88 años que es quien apuntaló a esta empresa", relató el chacarero que ya viene golpeado por otro hecho: "En el 2016 tuve una entradera en mi casa, ahora me rompen un silo bolsa, estoy totalmente devastado".

"Recientemente volví a sembrar trigo para pagar los créditos de maquinarias que renové y los alquileres de las hectáreas que trabajo. El banco no oye ni ve lo que me pasó y está en riesgo todo mi patrimonio. A un productor como yo se le hace difícil sobrellevar situaciones así. Tengo 53 años y desde que terminé la primaria trabajo en el campo. Este es el sacrificio de toda la familia; mientras mi señora hace la parte administrativa yo me subo al tractor y le doy todo el día", reflexionó Roberto.