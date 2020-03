Denuncian el "estado deabandono"de la peatonal Córdoba

Los propietarios de locales céntricos tampoco se quedaron atrás en las críticas a la propuesta de la Asociación Casco Histórico de multar a aquellos que mantengan los inmuebles vacíos durante mucho tiempo.

"La situación económica está muy complicada. Y la anterior administración de Mónica Fein liquidó el centro", dijo Ricardo Cosio, el mayor accionista de la Galería Córdoba, quien se opone a la aplicación de castigos a los dueños de locales.

Según su diagnóstico, las propiedades permanecen vacías "porque los nuevos locatarios que quieren ingresar no reúnen las garantías. Nadie te sale de garante porque los negocios pueden andar mal. Hoy, para que un comercio arranque tarda 1 año y 8 meses, salvo que tengas una marca importante y tengas suerte", aseguró.

Por otro lado, indicó que "las inmobiliarias te cortan la cabeza con lo que cobran para entrar al local, más sellado, gastos administrativos, averiguación de garantías, y las comisiones que son muy grandes".

En tanto, admitió: "Los propietarios vamos a tener que acostumbrarnos a no vivir de rentas. El país está cambiando, las propiedades no sirven más para rentar. Unicamente sobre la peatonal Córdoba, desde San Martín hasta el Paseo del Siglo, que es el mayor lugar por el que la gente transita, desde las 7.30 a las 20", señaló.

Sin embargo, denunció que la zona "está en abandono", y advirtió que "el municipio tiene que arreglar la peatonal, podar, darle vida, seguridad". "Si queremos tener una ciudad turística hay que arreglar la peatonal", aseguró. Y agregó que "se deben bajar los alquileres, porque los locales dentro de las galerías no sirven más, por los costos de las expensas y porque la gente no las transita. No tienen vida, no hay atractivo para entrar a una galería", espetó con dureza.