Denuncian el "desmantelamiento" del Agudo Avila

"Lo que vemos es que hay un desmantelamiento en el hospital, tanto en lo edilicio como en el recurso humano", afirmó la psiquiatra y delegada de la Asociación de Médicos de la República Argentina Santa Fe (Amra), Lucila Di Rosa, y explicó las razones del paro por 24 horas que hoy se concreta en el Centro Regional de Salud Mental "Dr. Agudo Ávila", ubicado en Suipacha 667.

Los trabajadores reunidos en asamblea decidieron el paro por 24 horas en protesta por el "desmantelamiento" de la institución, una medida de fuerza que se lleva adelante con asistencia a los lugares de trabajo y guardias mínimas.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, Di Rosa relató que tomaron esta decisión por "una situación violenta que se vivió hace dos semanas en la guardia del hospital". Por entonces, seis pacientes "se trenzaron seis pacientes" en una feroz pelea, recluyendo al personal en una oficina de enfermería y "sin que pudiera ingresar la policía".

"Las autoridades mantuvieron reuniones con los responsables de la cartera de salud, pero nada ha cambiado"

"Consideramos que esta situación se produce por el desmantelamiento en el hospital, en lo edilicio como en el recurso humano", denunció la profesional. Hace unos años, el sector de internación contaba con 80 camas, mientras que actualmente hay 50.

>> Leer más: Los gremios que nuclean a los médicos reclaman más seguridad en los hospitales

Por su parte, la guardia tiene una capacidad para 6 personas, y el día que se produjo la reyerta, había 12 pacientes, lo cual explicita "la alta demanda y la poca inversión para atenderla".

"Tenemos el problema de las internaciones judiciales también, ya que muchas veces ingresan sin criterio, no podemos oponernos porque es una orden judicial, y otras, cuando se lo ingresa y compensa, luego se le da el alta pero no se nos escucha y la persona queda internada acá mas tiempo del necesario", advirtió la delegada de Amra. "Esta situación no ayuda al paciente y expone a un riesgo a los demás", indicó.

Además Di Rosa contó que hace dos meses sufrieron el incendio de un ala del pabellón, que hasta ahora no se ha refaccionado, por lo que "ahora trabajamos en un espacio mas limitado que antes”, se quejó.

Y apuntó que desde ese accidente, no tuvieron más respuestas. "Las autoridades nos dicen que mantuvieron reuniones con los responsables de la cartera de salud, pero nada ha cambiado", concluyó.