El concejal justicialista Roberto Sukerman presentó un amparo para que le devuelvan la pensión por discapacidad a Marcelo Moyano, artista callejero no vidente que a diario interpreta sus canciones en la peatonal Córdoba, quien fue despojado del beneficio. El reclamo se concretó hoy ante la Justicia federal de Rosario.

“Hace dos años, en 2017, vinimos a los Tribunales Federales a presentar pedidos ante la Justicia porque habían quitado pensiones por discapacidad y eso fue continuando con el paso del tiempo y ahora se dio el caso de Marcelo, que no es el único, son muchísimos los damnificados”, explicó Sukerman en declaraciones a La Ocho.

"A Marcelo lo vemos a diario cantando en la peatonal y es una injusticia enorme que lo hayan dejado sin su pensión por discapacidad"

Sukerman destacó que el caso de Marcelo, un músico muy querido por los rosarinos, es “emblemático” porque revela la discrecionalidad con la que se dan de baja las pensiones por discapacidad. “Es una barbaridad lo que hay hecho con él, hicimos el reclamo administrativo y no prosperó, no nos quedó otra que recurrir a la Justicia”, explicó.

“A Marcelo lo queremos todos, lo vemos a diario cantando en la peatonal Córdoba y es una injusticia enorme que lo hayan dejado sin su pensión por discapacidad”, comentó el edil justicialista, quien a partir de mañana se sumará al gabinete de Omar Perotti como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

marcelo moyano.jpg

Moyano, de 45 años, el año pasado sufrió un accidente que le causó la fractura de su cadera. Tuvo que ser internado en el Hospital Provincial, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Vale recordar que, además de ser ciego, padece de osteogénesis imperfecta, una discapacidad motriz que le ocasiona inconvenientes al movilizarse.

>> Leer más: El rock local se une y le tiende una mano al músico callejero Marcelo Moyano

Asimismo, señaló: “Hace unos meses salió una resolución en Buenos Aires que incluía a todos los perjudicados a los que le habían quitado pensiones en todo el país. Esa resolución se tendría que haber aplicado en todo el país y no se tendrían que haber seguido quitando pensiones, pero no es así, sigue sucediendo”.

2019-05-18 pot 73886453.jpg Roberto Sukerman.

Sukerman recordó el caso de Yanina Martínez, la medallista paralímpica rosarina a la que el gobierno también dejó sin su pensión por discapacidad. “Pero cómo se trata de una persona tan famosa y tan querida se la reintegraron automáticamente, esperemos que en el caso de Marcelo pase lo mismo”, afirmó el concejal peronista.

>> Leer más: La campeona paralímpica rosarina Yanina Martínez también se quedó sin su pensión

“La pensión por discapacidad no es solamente una contribución económica, son todas las prestaciones también, los traslados, las prestaciones médico-asistenciales y eso es muchísimo más que el Estado pone, además del dinero que se entrega mensualmente”, señaló Sukerman, para dar una idea de la importancia que tiene la ayuda estatal.

Finalmente, aseguró: “Hay miles de casos de pensiones quitadas como el de Marcelo, que es una persona acostumbrada a reclamar por sus derechos y los quiere hacer valer. No hay que olvidar que los derechos que no se conocen no se pueden defender y los que no se ejercen se pierden”.