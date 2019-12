Definen el cronograma de los servicios para las fiestas

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Movilidad, informó cómo será la prestación del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y del servicio público de taxis y remises, el funcionamiento del estacionamiento medido, los carriles exclusivos, el sistema de recolección de residuos, los horarios de los cementerios y el sistema Mi Bici Tu Bici, así como la modalidad de estacionamiento en los paseos comerciales Cafferata y Echesortu, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El cronograma previsto para el transporte urbano de pasajeros es el siguiente:

Martes 24 y 31 de diciembre: funciona como medio festivo (con unidades de refuerzo durante la mañana).

Miércoles 25 de diciembre y 1º de enero: funciona como festivo.

TAXIS Y REMISES

De acuerdo a la resolución Nº 245, se establece la modalidad de prestación obligatoria en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Mediante la misma, se fija el cronograma de funcionamiento del servicio de taxis y remises, que permite disponer una distribución horaria de las licencias, que refuerza las prestaciones habituales durante esas jornadas.

El cronograma previsto se detalla a continuación: -

Taxis que cubren 8 horas de servicio. RA impar: día 25/12/2019, de 8 a 16. RA par: día 01/01/2020, de 8 a 16. Taxis que cubren 16 horas de servicio. RA impar: días 24/12/2019, de 20 a 0; 25/12/2019, de 0 a 8; y 01/01/2020, de 16 a 0. RA par: días 25/12/2019, de 16 a 0; 31/12/2019, de 20 a 0; y 01/01/2020, de 0 a 8.

Según el cronograma establecido, en las franjas horarias de 20 a 7, los días 24 y 31 de diciembre; y de 16 a 24, el 25 de diciembre y el 1º de enero, 1.900 unidades de taxis y 133 remises, deberán estar circulando en las calles.

Remises. LR par: 24/12/2019, desde las 22 y hasta las 6 del día 25/12/2019, y el 31/12/2019, desde las 14 y hasta las 22. LR impar: 24/12/19, desde las 14 y hasta las 22, y el 31/12/2019, desde las 22 y hasta las 6 del día 01/01/2020.

En el caso de las licencias que al día de la fecha se encuentren comprendidas en la ordenanza 8.099/06, deberán prestar servicio las 24 horas. A aquellos titulares que renovaron su derecho de explotación, de acuerdo a la ordenanza 9.774/17, les corresponde que presten 16 horas de servicio.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El 24 y el 31 de diciembre el sistema de estacionamiento medido funciona normalmente, de 9 a 20; y el 25 de diciembre y el 1º de enero no funcionará.

Estacionamiento doble margen en el Paseo Cafferata. Durante los días 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, y 3, 4, 5 y 6 de enero, se permitirá, con carácter excepcional, el estacionamiento sobre margen izquierdo de calle Cafferata, en el sector comprendido entre Catamarca y Santa Fe (barrio Agote), manteniendo el estacionamiento sobre margen derecho.

Estacionamiento doble margen en el Paseo Echesortu. Regirá la disposición vigente, tal como se encuentra señalizado en la cartelería existente.

MI BICI TU BICI

El sistema de bicicletas públicas Mi Bici Tu Bici funcionará el martes 24 con total normalidad.

CARRILES EXCLUSIVOS

El 24 y el 31 de diciembre los carriles exclusivos funcionarán normalmente, de 8 a 20. En tanto que el 25 de diciembre y el 1º de enero, no funcionarán. Se recuerda a los usuarios que para todo tipo de consultas, pueden comunicarse con la línea de Atención al Ciudadano 147, todos los días, las 24 horas.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Por su parte, la Dirección General de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal dio a conocer el cronograma de servicios previsto para las próximas fiestas. El martes 24 habrá servicios de recolección, adelantándose el turno nocturno para las 17 , mientras que no habrá servicio durante toda la jornada del miércoles 25. Los mismos se restablecerán el jueves 26 con trabajos intensivos. Este esquema se repetirá el 31 de diciembre y el 1 de enero, no habiendo servicios este último día. Los trabajos se retomarán el día 2. A los fines de tener una ciudad más ordenada y limpia, desde el municipio solicitan a los vecinos y vecinas no sacar los residuos las jornadas del 25 de diciembre y 1 de enero.

CEMENTERIOS

Los cementerios La Piedad y El Salvador mantendrán en ambas fiestas su horario habitual y normal de funcionamiento, de 7 a 18.