Defensa Civil alertó a los navegantes sobre los peligros por la bajante de río Paraná

Hace poco más de un mes y medio que las aguas del Paraná registraron un brusco descenso frente a las costas de Rosario. El paisaje cambió, donde la barranca caía a pique en el agua ahora se ve el lecho del río, y lo que es más preocupante es que hay zonas donde antes había calado para navegar sin problemas hoy las embarcaciones encallan.

Hoy la altura del río alcanzó el nivel más bajo en años, el nivel alcanzó el 1,92 metro. Y es así porque los principales afluentes del Paraná tienen poca agua por cuestiones climáticas. La situación no solamente afecta a los cursos de agua brasileños, sino también a los argentinos Iguazú, Bermejo y Pilcomayo.





El director de Defensa Civil de Rosario, Raúl Rainone, contó a La Capital que "hace unos 45 días que se registró un brusco descenso del nivel de agua del río, pero fue en los últimos días cuando la situación se complicó y el agua alcanzó su altura más baja y eso ocasiona problemas, sobre todo de seguridad de los navegantes".

"Hay sectores en los que la bajante es muy pronunciada y cambió mucho por la acumulación de sedimentos del río", explicó Rainone, y alertó: "Ahí donde reconocíamos cierta profundidad y no la tienen, una embarcación puede encallar o si se desplaza con rapidez puede generar accidentes, no hay que olvidar que las lanchas no tienen cinturón de seguridad".

Rainone indicó que, frente a esta situación, las guarderías, sobre todo las que son más costeras, han debido realizar trabajos de dragado. "Si no lo hacen no pueden bajar las embarcaciones, pasa en el Paraná pero también en el arroyo Ludueña, donde se está trabajando a diario para que se puedan sacar los barcos de mayor calado".

Vías Navegables y el Pronóstico Nacional de Aguas, los entes que se encargan de monitorear y pronosticar el curso de los ríos, no hacen previsiones a largo plazo y las estimaciones que hicieron hasta ahora fueron superadas ampliamente. Las condiciones climáticas -la falta de lluvias en la cuenta del Paraná- no cambiaron y las aguas siguen bajando.

"Todavía estamos lejos de la bajante mas importante que se dio en la zona en los últimos años, fue en 2009 y el nivel del agua llegó al 1.02 metro frente a Rosario", afirmó Rainone, y agregó: "Es vez hubo que tomar medidas drásticas, sobre todo, modificar las tomas de agua. Fue bravo, las guarderías sufrieron pérdidas importantes. Fue muy triste".