La Cámara de Diputados de Santa Fe declaró de interés la "Campaña Solidaria Permanente" que lleva adelante el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario. Durante un acto realizado en la sede de la entidad gremial, el presidente de la Cámara y ex gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, hizo entrega de un diploma donde consta la distinción a los trabajadores del sector, representados en la oportunidad por el secretario general del gremio, Alberto Botto, y el secretario gremial, Néstor Salvatierra, entre otros dirigentes.

La distinción realizada por la Cámara de Diputados tiene su origen en el pedido de numerosas Organizaciones No Gubernamentales de la Provincia de Santa Fe por "la acción altruista y desinteresada" de los trabajadores.

Botto manifestó sentir "alegría y orgullo por recibir esta mención por parte de los diputados santafesinos" y destacó el hecho de que haya sido el presidente de la Cámara quien decidió hacerlo en persona, en la sede del sindicato. Expresó que también es un reconocimiento que los llena de "compromiso", porque deben "seguir trabajando por los que más lo necesitan".

"Hemos abrazado la causa con mucha convicción, porque la solidaridad debe ser uno de los pilares del sindicalismo". destacó el dirigente gremial.

Por su parte, Bonfatti señaló que "no es habitual encontrar una organización gremial que salga de lo cotidiano, como las reivindicaciones de los trabajadores, para hacer extensiva su solidaridad con la comunidad. Esto habla a las claras de un compromiso. Una sociedad no se desarrolla solamente cuando nos beneficiamos algunos y no todos", subrayó.

La Campaña Solidaria Permanente del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario se lleva adelante desde hace varios años y son beneficiados con ella numerosas organizaciones de ayuda al prójimo, personas en situación de crisis, así como instituciones educativas.

Cabe destacar, por otra parte, que el sindicato rosarino ha iniciado los trámites para implementar una Fundación de carácter solidario.

Durante el acto realizado, que contó con la presencia de numerosos trabajadores, así como invitados especiales y organizaciones no gubernamentales (Ong's), representantes de estas últimas indicaron la intención de hacer conocer la iniciativa del gremio rosarino a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), "como una forma de incentivar que estas acciones sean oficializadas de algún modo en el mundo laboral".