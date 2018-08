De los libros de Kawabata a Corea del Sur

La historia de la partida histórica de Go, jugada en Japón en 1938 y última antes del cambio en sus reglas, que presenció como cronista y años más tarde llevó a la literatura el japonés Yasunari Kawabata (Premio Nobel 1968) en su novela "El maestro de Go", fue lo que acercó a Jaime Guiamet al tablero. El hombre de 33 años es el jugador mejor rankeado en la ciudad y en septiembre viajará a Corea del Sur como representante argentino.

Un tablero de juguete de su papá le permitió a los 12 años un primer contacto con el juego. Sin embargo, pasados los 20 fue la obra de Kawabata lo que lo devolvió al juego y esta vez "en serio", afirmó. La historia que relata con maestría el Nobel de Literatura es la partida que en 1938 puso frente a frente a los dos mejores jugadores de Japón, partida histórica porque sería la última antes del cambio de reglas en la forma de juego. Allí se sentaron el viejo el maestro y la joven promesa; un encuentro que se transformó en novela y que da cuenta de una de las tradiciones los países de Asia oriental.

"Cuando la leí volví a jugar y lo hice en serio", cuenta Guiamet, quien se sumó al Club del Go Rosario, cuando su sede estaba en el Pasaje Pam. Hoy es el mejor jugador de la ciudad, con un ranking de 1er. dan, es decir que ya transitó todos los grados de Kyu, considerados de estudiante, e inició el camino de los dan, donde son maestros (una escala similar a la que tienen las artes marciales).

Guimet no sólo participará este fin de semana de la convocatoria que se llevará adelante en el ECU, sino que además será de la partida, en septiembre próximo, porla Copa Primer Ministro de Corea del Sur, un torneo que se jugará en el país asiático y donde viajará como representante de la Argentina. "Habrá jugadores más fuertes que yo porque además de Asia, hay jugadores europeos muy importantes", adelantó, aunque rescató una y otra vez el valor que tendrá la experiencia: "Es la primera vez que viajo y será ante todo una oportunidad hermosa que, además de jugar el torneo, me permitirá conocer academias y clubes de Go de ese país".