Daniel Vila: "La Capital y los rosarinos están firmemente tomados de la mano"

"El diario y los rosarinos están firmemente tomados de la mano", sostuvo ayer el director del Grupo América y presidente de La Capital, Daniel Vila, después de recibir el decreto que reconoce a este medio como institución destacada de la ciudad. La ceremonia coronó una seguidilla de homenajes con motivo del 150º aniversario de la creación del diario que tuvo su primera edición, justamente, un 15 de noviembre, pero de 1867.

A la mención de honor Senador Sarmiento del Senado de la Nación, ahora se sumó el homenaje de la ciudad donde el diario se fundó y se sostuvo durante nada menos que 150 años, convirtiéndose en uno de los pocos del país que transitó tres siglos de historia.

El salón Carrasco del Palacio Municipal fue el escenario donde se desarrolló la ceremonia en la que el presidente de La Capital recibió el diploma que honra al Decano de la Prensa Argentina como institución destacada. Y esa circunstancia de localía, de distinción en casa, sumó emoción al encuentro y fue la nota saliente en los discursos.

A la par

Vila destacó el orgullo que sentía de recibir el galardón. "Hablo en nombre de quienes son los verdaderos merecedores de esta distinción, que son los trabajadores del diario; pero fundamentalmente todos los rosarinos", sostuvo.

Y rápidamente hizo un repaso de la íntima relación que une al diario y a quienes viven en la ciudad. "Cuando llegué a Rosario, hace 20 años, me di cuenta de algo: el diario y los rosarinos están tomados de la mano, firmemente tomados de la mano. Y firmemente se ayudan el uno al otro en su crecimiento, su evolución, su desarrollo. Rosario, los rosarinos y el diario estuvieron siempre de la mano", destacó

Después repasó los desafíos que imponen las nuevas tecnologías de la comunicación a los diarios de papel. "Creo que los medios de comunicación por su propia naturaleza están en permanente evolución, en permanente movimiento. Así pasó con la gráfica, la radio, la televisión o la TV por cable. Hoy tenemos un fenómeno extraordinario que se llama internet. Y se plantea una pregunta ¿Internet hará desaparecer a los diarios?. Yo creo que no, yo creo que lo que va a hacer internet es ampliar la penetración, la llegada, la capacidad de comunicación de los diarios y habrá una plataforma por cinco, diez o veinte años más en papel, y una plataforma virtual".

En medio de estas transformaciones, sostuvo, La Capital renueva su compromiso con la ciudad. "Renovamos el agarrón de manos que este diario ha tenido con su ciudad, renovamos el compromiso de pelear por el crecimiento de esta fantástica ciudad, el compromiso con hacer un periodismo que se acerque lo más posible a la verdad, aún en momentos muy difíciles para esta actividad y el compromiso de ser rigurosos y profesionales".

Color local

A su turno, la intendenta Mónica Fein señaló que la fundación de este periódico, allá por 1857, estuvo relacionada con la voluntad política de promover el federalismo y difundir otros discursos, diferentes a los que reflejaban las publicaciones de Buenos Aires. "Un diario que, de alguna manera, necesitamos hoy más que nunca", consideró.

La intendenta destacó la simbiosis profunda existente entre la ciudad y La Capital. "Cuando miro la Rosario de hoy, la Rosario emprendedora, del puerto, la de la Bolsa de Comercio, la del arte, la del deporte, la de la diversidad productiva, la Rosario innovadora , académica; me pregunto cuántas de estas actividades se habrían desarrollado si esta ciudad no hubiera tenido el impulso del diario hace 150 años".

Y destacó que trascender un siglo y medio "habla de muchos otros compromisos, de 150 años de compromisos en los momentos más fáciles y más difíciles para hacer el diario que los que gobernamos leemos a primera hora de la mañana".

Finalmente, felicitó a La Capital "por hacer periodismo, que no es poco hoy en día, porque los que gobernamos sabemos que hacen periodismo. Aunque a veces no es sencillo, creo que más que nunca hay que pedirles a los periodistas y a los medios que hagan periodismo porque eso fortalece la democracia, mejora las instituciones y por supuesto nos obliga a todos a tener mejores acciones de gobierno y mejores diálogos", destacó.

"Ha sido fruto del esfuerzo, el trabajo y la solidaridad"

El decreto que distingue al Decano de la Prensa Argentina como institución destacada, remarca que "La Capital nació casi en simultáneo con Rosario" y, como la ciudad, "ha sido fruto del esfuerzo, el trabajo, la solidaridad y la unión de quienes pensaron y llevaron a la práctica la idea de contar con un medio para reflejar lo que pasaba en esta metrópoli".

El documento destaca que "desde sus páginas se vio reflejado el crecimiento de la ciudad, relatando momentos difíciles, tristes y también historias de logros, de alegrías y conquistas".

Del acto participaron también funcionarios del Ejecutivo y representantes del Concejo Municipal, uno de los directores del diario, Orlando Vignatti, el CEO del Grupo América, Sergio Ceroi, el gerente general de La Capital, Pablo Abdala; el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona; trabajadores del diario y representantes de otros medios de comunicación de la ciudad.

Estatuilla



Además del diploma que reconoce a La Capital como institución destacada de la ciudad, la intendenta entregó al presidente de este medio, Daniel Vila, un obsequio. Se trata de una estatuilla, reproducción de la escultura La Patria Embanderada, que encabeza la proa del Monumento Nacional a la Bandera. La obra lleva la firma de Sandro Alzugaray, el mismo artista que contrató el municipio para realizar el regalo de bodas para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.