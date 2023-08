Dan el alta médica al pitbull que fue baleado tras atacar a tres personas

>> Leer más: Investigan si el pitbull que atacó en barrio Azcuénaga se tiró o lo arrojaron de una camioneta

El veterinario confirmó que hasta este miércoles a la mañana “no se presentó nadie” en la clínica donde es atendido el can para hacerse cargo. “El único que estuvo conmigo anoche fue el policía que le disparó. Pero no se presentó nadie a reclamar al perro. Y si alguien lo abandonó intencionalmente, no creo que aparezca después de todo lo que pasó, porque es obvio que es responsable civil de lo que ocurrió. Alguna vez se sancionarán estos problemas”, confió.

Cossia confirmó que el pitbull recibirá el alta hoy al mediodía y que quedará a cargo de la sección ecológica de la Policía Comunitaria, al menos por dos o tres días mientras termina de curarse de las heridas. “Después, calculo que se hará una selección de adoptantes y la policía hará un seguimiento de responsabilidad. Yo no voy a decidir a quién se entregará al perro. Yo me preocupo por su bienestar. No voy a aceptar que vaya al Imusa (Instituto Municipal de Sanidad Animal). Después de haberle salvado la vida, no aceptaría un destino de toda una vida dentro de una jaula”, sostuvo.