Cuidacoches: desde el Concejo Municipal advierten que "el camino es la regulación"

“Estoy convencida que el camino es la regulación. Pero no para instituir el trabajo de cuidacoches, sino para crear un padrón de todos esos trabajadores informales que le permita al estado ir construyendo con cada uno de ellos una alternativa de inclusión socio laboral diferente. Ese es nuestro planteo”, afirmó.

La legisladora justicialista sostuvo que “hay un universo de gente que está organizada para cometer delitos como lo es una extorsión, pero también hay otro grupo de trabajadores y trabajadoras informales que hace muchísimos años que llevan adelante esta actividad y que lo hacen de manera honesta, no son violentos, solicitan contribución voluntaria y si el vecino no la da y entrega poco dinero no se violenta. Una posible regulación serviría no sólo de protección a los vecinos, sino también para cuidar a los cuidacoches que trabajan en forma honesta”.

“Lo que se aprobó en el Código de Convivencia, que nosotros votamos en contra, no sirve. Esa norma establece cobrar multas a quien extorsione en la vía pública. La pregunta sería ¿cuántas multas se cobraron por eso en la ciudad? El problema no se resolvió y tampoco lo resolverá la prohibición de la actividad. Creo que hay más coincidencias que diferencias en ese sentido. En la próxima reunión de comisión trabajaremos en varios puntos: ¿cuál es el ámbito de aplicación? La contribución tiene que ser voluntaria o tarifaria?”, subrayó.