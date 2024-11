Cuestionan la falta de participación cuidadana en la reconversión urbanística en Zeballos y Riccheri

La legisladora justicialista sostuvo que “cuando el ex gobernador Miguel Lifschitz presentó el proyecto en la Legislatura para poder transferir esas tierras que son propiedad de la provincia, el Concejo rechazó la posibilidad de que se privaticen esas tierras”. En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, la edila sostuvo que “hubo un proyecto del ex diputado Galdeano en su momento que era mucho más generoso que lo aprobado ayer. El propio intendente Pablo Javkin, cuando era concejal presentó un proyecto para discutir con concurso de ideas para ver qué hacer con esas cuatro manzanas, donde hay terrenos provinciales, municipales y también de privados. Y eso no sucedió. Teníamos una nota ingresada por vecinos del barrio con más de 50 firmas en la que solicitaron una reunión con la comisión de Planeamiento, incluso con los colegios profesionales. Analizamos nueve proyectos y solo uno tenía planificado lo que finalmente se aprobó. No me parece menor el proceso de discusión que deben tener estos proyectos”, subrayó.

>> Leer más: Nuevo proyecto para la cárcel de la calle Zeballos: cuatro monoblocks y edificios de 22 pisos

Gigliani remarcó con relación al proyecto aprobado ayer: “No le tenemos miedo a la altura, más allá de que se plantean torres de 66 metros. Lo que preocupa es que no se plantee cuál será la operatoria. De esas torres que se construyan, ¿vamos poder garantizarles a los rosarinos y rosarinas un acceso a la vivienda? Al no quedar definida cuál será la operatoria, no me parece algo menor. El recurso tierra es el recurso más escaso. Por eso, cuando surgió la operatoria del plan Procrear en su momento, hubo muchísimos rosarinos y rosarinas que pudieron acceder a la primera vivienda y se vieron expulsados hacia el área metropolitana. Insisto: no nos parece menor poder pensar para el futuro alguna operatoria para hacer más cercano el acceso a la primera vivienda para los sectores medios de la ciudad”.

>> Leer más: El no-lugar de La Redonda: quieren mudar la Unidad Penal 3 y definen qué hacer con el predio

Espacio de memoria y huertas urbanas

Algunos de los puntos detallados por Gigliani se trataron durante la sesión en la que se aprobó el proyecto, pero también hubo otros temas. La concejala Norma López aludió a la necesidad de preservación de la Unidad de Detención Nº 3, conocida como “La Redonda”. Recordó que en “La Redonda” también funcionó un centro clandestino de detención y que existe un pedido de la Asociación “El Periscopio” de ex presos políticos, respecto a la preservación se da en el marco de “Memoria, Verdad y Justicia”.

Por otra parte, requirió saber “cuál va a ser el destino del Sies (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias)”. Hizo también mención al no cumplimiento de algunas obras, por ejemplo, iluminación, en la zona de la Unidad de Detención Nº 5 y mencionó la preocupación respecto a la huerta ubicada en el sector, de la que viven familias.

En cuanto a este último tema, el concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, advirtió en la sesión sobre la “disminución del suelo para la producción de alimentos” y coincidió en la preocupación acerca de quienes hacen agricultura urbana donde se plantea ampliar la Unidad Nº 5.