Cuestionan el fallo que liberó a un hombre que mató a motociclista en Pellegrini y España

Desde la ONG Compromiso Vial consideraron "inentendible" la decisión judicial y remarcaron que el caso presenta agravantes porque el conductor "no respetó un semáforo y estaba bajo efectos de drogas"

Una fuerte controversia desató la decisión de la jueza Silvana Lamas de liberar al automovilista que, bajo los efectos de narcóticos, embistió y mató a un motociclista el domingo a la mañana en Pellegrini y España, tras cruzar un semáforo en rojo a alta velocidad. Mariana Sena, de la organización no gubernamental Compromiso Vial, criticó la decisión judicial y afirmó que el siniestro fatal “no fue un hecho menor".

Lamas ordenó ayer la excarcelación de Fabián C., al que imputó por homicidio culposo triplemente agravado, al causar la muerte de Guillermo Moreno. De esa forma, el automovilista permanecerá en libertad mientras avanza el proceso judicial. La magistrada consideró que no había riesgo de fuga, pero le impuso una fuerte fianza y varias reglas de conducta, como presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y tiene prohibido salir del país, entre otras.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Sena afirmó que “es inentendible que el argumento de la jueza para excarcelar al automovilista sea que no tenía antecedentes, que pidió disculpas, que se mostró colaborativo con las autoridades y que por eso no hay peligro de fuga. La pregunta es: ¿la jueza está haciendo futurología y como la condena no superará los tres años de prisión, entonces es lo mismo?”.