Cuestionan al gobierno por "tirar la pelota" del bono a empresarios y sindicatos

La semana pasada el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto donde obliga a las empresas a abonar un bono de 5 mil pesos a pagar en dos veces con los sueldos de noviembre y enero. Sin embargo, habilita a las empresas en crisis a "adecuar los plazos y montos" del bono. De esta manera, algunas firmas podrán pagarlo en más cuotas o tomarlo a cuenta de futuros aumentos.

"Lo que todavía no tenemos es la letra de chica de cómo impacta y cómo se paga: si extra salario o va incluido a cuenta de futuros aumentos", apuntó Gómez a "Zysman 830" de La Ocho.









"El gobierno no ha sido claro. El decreto lo que hace es tirar la pelota a las cámaras y a los sindicatos para que se arreglen como puedan"; alertó el dirigente de los mercantiles. Dijo que ante este ítem, muchos empresarios ya anticiparon que no podrán pagarlo. Y agregó: "No es claro el gobierno cuando nos sienta con las cámaras empresarias a resolver algo que tendrían que resolver ellos gobernando para los argentinos".

"Esto lo que genera es confusión. Y no es la solución, es un adicional para calmar la gente", agregó.

Sobre las paritarias, afirmó: "No hay paritaria que aguante y sirva si no se frena la inflación".









