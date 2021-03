Cuatro meses más tarde por la pandemia, 500 aspirantes rindieron examen para el Superior

El miércoles próximo será el turno del Politécnico, que también entregará el resultados de los exámenes el 10 de marzo: eso sí, el jueves después de las pruebas habrá un "Taburetazo", a las 19, organizado por padres que exigen "cronograma de clases presenciales, calidad y protocolos".

Ansiedades, exámenes y gazebos

A las 8.30 comenzaba el examen de matemática y los estudiantes tenían una hora para realizarlo. La Capital fue testigo de cómo se entregaban en cajas rojas las pruebas terminadas que eran llevadas por los profesores responsables con un celo similar al de un presidente de mesa con las urnas tras un escrutinio para elegir presidente del país.

Luego hubo un recreo de 20 minutos, sin salir de ambas sedes de exámenes, y los chicos y chicas retornaron a las aulas para la prueba de lengua. La idea era terminar ambos exámenes alrededor de las 11. Pero antes de eso, a primera hora de la mañana, hubo toda una ingeniería que afectó a 88 docentes y directivos para la recepción, orientación y toma de las pruebas.

Profes1 Las cajas rojas fueron entregadas desde las 9.45 y contienen las pruebas de matemática realizadas por los aspirantes. Foto: Sebastián Suárez Meccia

En la entrada del colegio por calle Balcarce se habían colocado previamente gazebos para que los y las alumnas pudieran, solos, realizar el trámite que implicaba mostrar el DNI y el permiso de inscripción, además de ser abordados por las medidas del protocolo sanitario (toma de temperatura y rociado de alcohol en las manos). Todo ya se les había comunicado de manera virtual, tanto como los seguimientos y ayudas que se realizaron a manera de "cursillo", una tarea que no se cobró (y la última vez costó 2500, por cuatro meses de clases).

Sin embargo, muchos adultos no querían dejar de desear "suerte" y acompañar hasta último momento y eso provocó un hormigueo trabado que luego se disipó, cuando las madres, en su mayoría, se apostaron a esperar en las dos panaderías ubicadas en la esquina del colegio.

De los papeles a la nube

Con 22 años al frente del Superior, la directora Gabriela Zamboni, le dijo a La Capital que la jornada de examen estaba transcurriendo con "normalidad" a pesar de que había sido un año que no había sido para nada normal. "Tuvimos que subir el colegio a la nube y a todos nos costó mucho, hasta a mí que aún me aferro a los papeles", bromeó. Y no descartó que el de 2021 seguirá siendo un ciclo lectivo complejo. "Deberemos trabajar cosas de séptimo y primero en este primer año", reconoció.

Zamboni.jpg Desde hace 22 años Graciela Zamboni es la directora del Superior de Comercio. Planteó las novedades del examen de este años, "atípico pero resuelto". Foto: Sebastián Suárez Meccia

A manera de anuncio dijo que una vez que estén los resultados de los exámenes (10 de marzo) se realizará el sorteo de turnos el 11 y luego una instancia de adaptación con los chicos para que conozcan el colegio y los profesores, antes de comenzar las clases el 12 de abril.

Por el contrario, Zamboni aclaró que de 2do. a 5to. años las clases comenzarán el 17 de marzo.

Madres con café y celular

En una de las dos panaderías de a esquina, se encontraban las madres de varios y varias aspirantes con café y celular en mano, para comunicarles al resto de la familia cómo había sido el ingreso al colegio y cómo transcurría el examen. ¿Y cómo lo sabían? Porque las hijas e hijos que estaban rindiendo aprovecharon el recreo para contarles.

"...fue una bldez (SIC). Estoy muy seguro que fue un 10/10", le dijo uno, seguro y confiado a su mamá. Mientras una nena, algo más cautelosa le escribió a la suya: "Me fue re bien creo yo".

Celus.jpg Los alumnos y alumnas les cuentan a sus madres, durante el recreo, cómo les fue en la prueba mientras ellas esperan en la esquina. Foto: Sebastián Suárez Meccia

En la "sala de espera" había de todo. Madres de estudiantes que habían ido en la primaria a escuelas confesionales pero ahora optaban por una pública, de alumnos que habían asistido a escuelas privadas y los que habían ido a laicas y públicas y querían continuar por ese camino.

Había madres, académicas, que habían preparado ellas mismas a sus hijos y las que los mandaron, casi un año, a profesores particulares a un promedio de 6 mil pesos mensuales, una cifra muy superada cuando se trató de academias.

A pesar de las diferencias a varias las unía la queja porque los exámenes hayan sido esta vez por preguntas de opción múltiple (múltiple choice), al considerar que el "esfuerzo de los chicos había sido inmenso y la evaluación muy pobre", a todas las unía el reconocimiento de la "calidad" y "excelencia" de las escuelas universitarias, que ya parecen privativas de clases medias y medias acomodadas con buena conexión a la virtualidad.

"Ni siquiera de clases altas, podríamos decir porque esos sectores se fueron a las comerciales privadas, protestando por los paros", dijo un profesor.

"Pagué 6 mil pesos por mes desde el 23 de marzo hasta ayer", dijo la mamá de Julián, alumno de la escuela pública Juana Manso. Cerca de ella estaban Lorena y Natalia, madres de Lichu y Flor, de Sagrada Familia. Andrea, Yanina, Jorgelina y Carla, madres de chicos y chicas que concurren a la Escuela La Argentina, en zona sur, y a la Carrasco, en zona norte. Y también había dos hermanas mayores que hacían el aguante.

Las tarifas para preparar a los aspirantes lejos de "aflojar" ante la inflación y la crisis parecen engrosarse para este año. "Me pidieron para empezar ya y recuperar lo perdido el año pasado 12 mil pesos mensuales en una academia y 7 mil, para ir a un profesor", comentó una mamá que ya prepara motores para el ingreso 2022.

Examen y taburetazo de padres

El Politécnico tomará el examen este miércoles 3, en grupos reducidos y utilizando las instalaciones de la Escuela y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes. Las calles Pellegrini, entre Ayacucho y Colón, y Ayacucho entre Pellegrini y Montevideo permanecerán cerradas al tránsito vehicular y peatonal.

Los aspirantes se dividieron en cuatro grupos (identificados por colores) que tendrán un ingreso y circulación independientes, para lo que se habilitarán cuatro puertas de ingreso, diferentes. La división de los grupos y el protocolo de circulación de cada uno se encuentra disponible en la página institucional de la escuela y en sus redes sociales. Los alumnos tendrán asignado un grupo, preceptor responsable, puerta de ingreso, horario de entrada y salida determinado.

Los acompañantes no podrán ingresar al perímetro del Politécnico, que estará vallado, y deberán esperar a los aspirantes por fuera de esa demarcación. Los resultados, al igual que el Superior, estarán disponibles el 10 de marzo.

El jueves, además, se realizará en la puerta del colegio un "taburetazo de padres comprometidos con la educación de nuestros hijos", según firman y la pregunta que surge inevitable es: ¿el resto de los padres no estarían comprometidos con la educación de sus hijos?

image - 2021-03-01T130741.058.jpg

Desde un flyer que circuló por las redes se convoca así a la movida: "Solicitamos cronograma de clases presenciales. Pedimos protocolos y clases de calidad. Apoyamos a directivos y docentes con vocación. Exigimos mantener la excelencia del Politécnico. Jueves 4 de marzo a las 19. Vení a la puerta del poli con taburete, tapabocas y mantené distancia social. Sos de primero, sin taburete".

Según una de las madres, María Ayelén Pagani, se movilizan porque "el año pasado cada profesor actuó a su libre albedrío y fue muy dispar el dictado".