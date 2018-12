La audiencia para determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa Monticas en el choque de dos unidades que provocó la muerte de 13 personas el 24 de febrero de 2017 en la ruta 33 pasó a un cuarto intermedio, luego del pedido de imputación de homicidio culposo agravado presentado por el fiscal Walter Jurado. El juez Pablo Pinto determinó un cuarto intermedio hasta la semana próxima, lapso en el cual evaluará los pedidos presentados por la Fiscalía y determinará si acepta o no las imputaciones. Las personas para quienes se solicitó la imputación son Juan Antonio C., en carácter de director de Monticas; Pablo César D., en su rol de jefe de Operaciones; Carlos L., jefe de Taller y miembro del directorio; Alejandro L., presidente de Monticas; y Raúl R. en carácter de vicepresidente de la transportista.

La tragedia se desató el 24 de febrero de 2017, hacia las 10.50, cuando impactaron frontalmente dos colectivos de Monticas en la ruta 33. Uno era el interno 145, que circulaba de Pérez hacia Zavalla, y en sentido contrario se desplazaba el ómnibus 105 de la misma compañía. >> Leer más: "Los gritos de la gente es algo que jamás olvidaré", dijo un sobreviviente de la tragedia de Monticas Hoy, en los Tribunales provinciales, el fiscal Walter Jurado dio detalles a la prensa de la imputación y al respecto comentó que "la carátula es homicidio culposo agravado, en calidad de coautores a los cinco empleados de al empresa Monticas. "En la audiencia imputativa se contó con 186 evidencias, sin perjuicio de que las medidas que se van a tomar a posteriori sumen más, con lo cual se juntarían unas 200 evidencias". Al ser consultado porque los imputados son considerados coautores, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación explicó que "la coautoría es un término que implica que cada uno de los imputados tenía un rol preponderante dentro de la empresa, con relación a lo que es mantenimiento de unidades. Las unidades debían salir en buen estado y se comprobó que no era así". >> Leer más: Imputan hoy a cinco directivos de Monticas por el choque que dejó 13 muertos

Sobre cómo había sido la mecánica del choque de las unidades de Monticas que provocó la muerte de 13 personas detalló que "el accidente se produjo por la explosión del neumático izquierdo de una de las unidades. Hay evidencias contundentes que marcan que no era que el neumático tuviera una falla, sino que el mismo no estaba apto para la circulación en ruta y, para los expertos, eso determinó la explosión. Se trata de un neumático del 2011, se colocó como ya usado sobre un tren delantero, con el riesgo que ello implica, y además no estaba apto para usar en ruta".

"De la evidencia surge que la obligación de los directivos eran dar las herramientas para el servicio que se prestaba", amplió.

"La defensa planteó la imprecisión de las imputaciones, que a criterio dela Fiscalía no es tal. Si bien estamos en una primera etapa, por la complejidad, podemos decir que estamos en los primeros momentos de la causa penal. Hay que ver si se hace lugar a la imputación, si hay que modificar las imputaciones se harán, se pedirán las cautelares si son necesarias. Y después entraremos en la etapa de acusación", redondeó el funcionario