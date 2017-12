"Cualquier juez puede desbaratar de un plumazo una mayoría legislativa"

Pese a haber votado en contra, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, defendió la declaración de inconstitucionalidad de la ley de descanso dominical, resolución que consideró una interpretación legítima de los integrantes del máximo tribunal que, de manera apretada, se pronunciaron en favor de que los grandes supermercados puedan abrir los domingos.

"Frente a una legislación vinculada al descanso dominical que supone alguna forma de regular la actividad económica de las pequeñas empresas, la Corte exteriorizó la interpretación de estas cuestiones, con una decisión que tiene que ver con convicciones de cada uno de sus miembros", dijo Erbetta a La Capital.

"No puedo hablar de este fallo porque respeto la decisión de la mayoría. Hay quienes interpretaron que además de lo vinculado al descanso dominical de los trabajadores había una cuestión económica en el trasfondo de la ley que apuntaba a favorecer a los pequeños emprendimientos. Quienes pensaron así señalaron en alguna medida que la ley era una decisión de la política y que no nos podíamos meter. Pero con todo respeto y mucho fundamento la mayoría de la Corte consideró que no debía ser así, que era un tema de derecho laboral, por lo tanto no hay competencia de la provincia sino de la Nación", indicó.

¿Que la Corte se pronuncie en contra de una ley que fue votada con amplio consenso legislativo profundiza la sensación de lejanía entre comunidad y Poder Judicial? "Depende para quien. El que se ve favorecido por el fallo no sentirá esa lejanía. Lo digo como broma. Pero esto está dentro del juego", sostuvo Erbetta, quien justamente votó a favor de la constitucionalidad de la ley.

"Tenemos un sistema constitucional que le da a cualquier juez una herramienta política fulminante que es la posibilidad de desbaratar de un plumazo una mayoría parlamentaria. En la medida en que una legislación sea interpretada que avasalla derechos previstos en la Constitución los jueces están habilitados a invalidar la ley. Hay que hacer sí un uso prudente de esta herramienta".

Erbetta explicó por qué no hizo uso del doble voto que inviste en caso de empate al presidente de la Corte y que habría significado el pronunciamiento contrario.

"El doble voto está previsto en la ley orgánica del Poder Judicial, pero quedó derogado por el desuetudo (pérdida de validez de una ley debido a su ineficacia). Jamás la Corte utilizó ese mecanismo para resolver un conflicto porque interpretó que era generar una suerte de superministro. Yo no iba a romper con esa regla", fundamentó el cortesano.