Luego del acto heroico de Pablo Grana, el hombre que salvó a un niño de 8 años de que cayera desde un octavo piso en avenida Pellegrini al 1300, se viralizó una petición en la plataforma change.org para que el municipio declare al hombre como "héroe de la ciudad".

Grana se convirtió en héroe inesperado el 5 de agosto pasado, cuando evitó que Franco, de 8 años, cayera desde el octavo piso de un edificio en avenida Pellegrini al 1300. El hombre vive en el edificio lindero al que se produjo el accidente y, a pesar de sufrir vértigo, hizo todo "sin pensar", tal como admitió.

Uno de los impulsores del proyecto es su hermano, Luciano, que charló con La Capital y contó que formuló la petición en el sitio change.org "dos o tres días después de lo que pasó. La primera semana eran 35 firmas. Yo no tengo muchos contactos, por lo que lo publiqué con mis amigos y quedó ahí", admitió, con humildad.

Sin embargo, ayer se sorprendió cuando ingresó en la plataforma y se fijó que la cantidad de adherentes a la idea ya superaban las 1.700 firmas. "Fueron 500 firmas entre la mañana y la tarde", comentó.

Cree que cuando la iniciativa se masifique "lo van a firmar todos, porque cualquier persona que vea esto, se va a adherir".

"A Pablo lo llamaron de todos lados, pero no de la Indentencia ni de la Gobernación", detalló Luciano, para enseguida comentar que, tras el suceso, una empresa se contactó tanto con su hermano como con la familia del pequeño Franco para facilitar la instalación de una malla de seguridad en ambos departamentos.

Sólo tuvieron que pagar un costo mínimo, en relación al monto total por una instalación de esas características.

Por WhatsApp

El sábado 5 de agosto, Luciano estuvo "muy engripado" y, a raíz de ello, estuvo en su casa todo el día. Le llegó un mensaje de su otro hermano, Mauricio, que le escribió: "Mirá lo que hizo Pablo, salvó a un nene". Ese pequeño texto fue acompañado por el video que se visualizó en millones de celulares y se reprodujo en cientos de medios de comunicación.

"Pablo es humilde, no entiende lo que hizo. Esto es algo que está bueno para que nos conozcan a todos los rosarinos, al margen de todo lo malo que pasa siempre", manifestó Luciano, además de admitir que, al día de hoy, sigue mirando el video en el que su hermano salta de un balcón a otro sin medir consecuencias.

El hombre sintió orgullo por su hermano y le dijo que ya no es un anónimo: "Con esto que pasó y lo que son las redes sociales, dejó de serlo. De hecho, ahora lo saludan, se sacan fotos. Lo van mirando como si fuera un superhéroe", aseguró.

Luciano conoce la página de change.org ya que, contó, ha firmado peticiones porque sigue "todos los temas referidos a la violencia contra los animales y a los derechos de los animales. Trato de participar de esa manera". Sin embargo, se sinceró y admitió que no es "una persona que está muy al tanto de cómo funciona" la página.

Para darle fuerza a su petición, desde la plataforma se comunicaron con Luciano: "Me han dado una mano para poder difundir esto un poco más. Al no tener contactos, no iba a tener una gran difusión. Creo que es algo que no se tiene que perder y que está bueno que se genere".

Change se comunicó con él y le dieron sugerencias para darle mayor fuerza a la difusión. "Indudablemente, funcionó. Porque llegó a mucha gente", consideró.

Además, Luciano afirmó que la misma página se encarga de presentar las peticiones ante quien corresponda "una vez que se llega a una cierta cantidad de firmas, que no sé cuántas serán".

El hermano del héroe espera un empujoncito más para lograr el objetivo, aunque afirmó que con todo lo que se generó, está conforme.

