En el medio del debate por la ley de educación provincial, el diputado Julio Eggimann (Frente Justicialista para la Victoria) quiso aclarar su posición luego de un fuerte cruce en el recinto con Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), quien se opuso a la participación de los obispos en el debate.

El proyecto de ley provincial de Educación cuenta con media sanción en Diputados, y ahora se encuentra en Senadores para su aprobación.

"Hay que se respetuosos para escuchar a todas las personas y entidades que se acercan a los legisladores", declaró Eggimann en clara alusión a Del Frade, quien había descalificado la opinión de los obispos que manifestaron sus diferencias ante el texto que se está debatiendo.

"Estamos en democracia y todos pueden expresar sus opiniones y no creer que por manifestarse haya intenciones de bloquear el trabajo de los senadores", opinó el diputado justicialista. "Por el contrario, estoy de acuerdo con que los legisladores escuchen todas las voces antes de tomar una decisión en materia tan delicada como es la educación", destacó.

Asimismo, indicó que como diputado considera que "los representantes del pueblo no podemos instalar leyes que no sean consensuadas, por eso me parece saludable la discusión, sobre todo cuando se tratan de temas tan importantes como educación y la responsabilidad de los padres, que es uno de los puntos que se está cuestionando en el proyecto".

Respecto a la Educación Sexual Integral (ESI), Eggimann dijo que "hay que tener en cuenta que nuestra Constitución Provincial y la ley de educación nacional reconoce el lugar de los padres en la educación de sus hijos. Son temas delicados que no se pueden imponer, ni presionar para que se aprueben sin consensuar", opinó.

"Ya que tenemos la oportunidad de legislar por la educación, sería bueno que se permitiera un debate abierto a todas las voces, sin descalificar a ninguna. Creo que el respeto es esencial", consideró el diputado.