"Creemos que el segundo envío de 12 mil dosis llegará la semana que viene"

En un marco de exigencias que van creciendo, continúa el avance del plan de vacunación contra el Covid-19, y este espacio permitió dar cobertura al personal de la primera línea de batalla de los efectores privados.

Martorano destacó que “la vacunación se está desarrollando en toda la provincia de manera normal”. Y explicó que “tuvimos algunos días festivos, y un fin de semana largo donde quizás hubo un poco menos de vacunados, pero estamos retomando la actividad desde el lunes”.

En la rueda de prensa que brindó en el Galpón 17, la ministra precisó que “tenemos más de 4.600 vacunados en todo el territorio, y ahora se agrega un punto más para aquellos trabajadores de la salud de efectores privados que no cuentan con vacunatorios en sus propias estructuras”.

Desde su rol de referencia en la cartera sanitaria provincial, la funcionaria remarcó que la ciudadanía debe continuar con las medidas de cuidados sanitarios en el marco de esta tremenda pandemia: “Estamos celebrando que llegó la vacuna en el mismo año de la pandemia, estamos vacunando en distintos puntos, llegando a esos lugares donde no hay vacunatorios, pero si no cambiamos nuestras conductas, si no nos cuidamos, no sirve”.

En ese sentido, otorgó precisiones sobre los operativos de vacunación, y los tiempos de espera que estiman las autoridades santafesinas.

“Al país ingresaron 300 mil dosis, de las cuales se distribuyeron 150 mil y las primeras 12 mil ya están acá”. Y de la remesa, advirtió, debe llegar un segundo envío con igual cantidad. “Creemos que será la semana que viene, pero como todavía tenemos de la primera tanda, estamos distribuyendo sin ningún tipo de inconvenientes”, comentó la ministra.

Con este panorama y este ritmo de vacunación, y mientras se espera una nueva tanda de 12 mil dosis, queda claro que todavía no se podrá vacunar a todas las personas que desempeñan tareas laborales en las áreas críticas de la salud santafesina ya que restarían más de 50 mil más.

Vale recordar que ese universo estimado ronda en la provincia los 75 mil trabajadores sanitarios.

En esa dirección, Martorano también amplió con algunos detalles sobre cantidades y plazos. “El personal de salud en el territorio santafesino comprende 75 mil personas; tenemos 12 mil vacunas y van a venir otras 12 mil. Nos faltan 50 mil para personal de salud y otras 30 mil para agentes de seguridad. Cuando llegue ese número, creemos que será sobre fines de enero, podríamos concluir de atender este segmento”.

“No hubo casos graves”

La ministra aprovechó la oportunidad para seguir despejando dudas polémicas alrededor de la vacunación con la Sputnik V que se inició la semana pasada en todo el país. La médica resaltó de manera contundente que las personas que presentaron efectos adversos tras recibir la inoculación (cefaleas, mialgias, síndrome pseudo gripal y fiebre) los manifestaron entre 24 y 48 horas después de la misma.

“No hubo casos graves”, enfatizó. “Y los audios que se difundieron son falsos; por eso les pido que busquen siempre la información oficial”, subrayó Martorano.

Vacunaron a 200 personas

La primera jornada de aplicación en el anexo vacunatorio ubicado en el Galpón 17, de la ribera central rosarina, en avenida Belgrano al 500, se colocaron alrededor de 200 dosis. En este momento, este nuevo espacio de inoculación estará destinado a personal de salud que trabaja en efectores privados dedicados a realizar laboratorios para Covid-19, tienen servicios de emergencia y de traslado.

En ese escenario, las autoridades sanitarias santafesinas afirmaron que, a nivel provincial, el total de inoculados superó los 4.600 agentes de salud.

Vale destacar, que este espacio inaugurado ayer, se sumó a los 35 puntos de vacunación ya existentes en todo el territorio santafesino, que están aplicando las primeras dosis de la Sputnik V, que arribaron al país la semana pasada.

Este nuevo anexo que permite seguir robusteciendo la campaña de vacunación en la provincia, que comenzó el martes de la semana anterior con un acto formal en el Hospital Centenario de la ciudad, que representó la plataforma de largada para la vacunación al personal de salud de áreas críticas en Santa Fe.