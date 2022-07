Crecen las consultas para vacunar contra el Covid a niños desde los seis meses

Pediatras rosarinos consultados por La Capital comentaron que desde el lunes, a partir de la aprobación en la Argentina de la vacunación contra el Covid desde los seis meses de edad, comenzaron a multiplicarse las consultas de los padres sobre este tema. Hasta ahora no había vacunas habilitadas por Anmat para paliar los efectos de esta enfermedad en el grupo de 6 meses a 3 años.

Por el momento la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) no se expresó al respecto. La infectóloga rosarina Gabriela Ensinck, miembro de la organización que nuclea a los pediatras, mencionó que ya hubo una reunión por este tema y adelantó que la sociedad emitirá un comunicado en breve en el que "seguramente" apoyará esta campaña. Y además hará hincapié en "la necesidad de que la población infantil argentina esté al día con las vacunas de calendario", algunas de las cuales sufrieron preocupantes retrasos durante la pandemia.

Se estima que en dos semanas se iniciará el operativo contra el Covid para los más chicos (con vacunas gratuitas y no obligatorias). La información oficial indica que el 25 de julio está previsto el arribo de las primeras dosis de Moderna (un total de 1.400.000) para esta franja etaria.

El viernes pasado el Ministerio de Salud publicó en su página oficial que, al recibir la recomendación de uso por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) _en su calidad de autoridad de regulatoria nacional_ “se avanzará con la vacunación contra Covid en niñas y niños a partir de los 6 meses con vacunas del laboratorio Moderna”.

El comunicado indica que esta vacuna de plataforma ARN podrá ser aplicada “en niñas y niños de 6 meses a los 2 años 11 meses y 29 días” como también para el inicio o la aplicación de refuerzos en la población pediátrica de 3 y 4 años, 11 meses y 29 días.

A partir de los 5 años se pueden colocar el refuerzo con Pfizer pediátrica, un operativo que está en marcha desde fines de mayo de este año.

En Santa Fe, desde el inicio de la pandemia, más de 5.500 niños y niñas menores de 4 años contrajeron la enfermedad.

Se produjeron pocos decesos por complicaciones a causa del Covid, en su mayoría en niños con enfermedades previas. Sí se detectó un número mayor de casos de síndrome inflamatorio pos Covid en población pediátrica.

Este síndrome, que provocó una decena de internaciones en Rosario en niñas y niños (con un promedio de edad de 8 años), se caracteriza por fiebre, rush cutáneo, conjuntivitis a partir de los 45 días de haberse contagiado de Covid.

Apoyo e inquietudes

La autorización para vacunar a los bebés y niños pequeños “es una gran noticia para muchísimas familias que la están esperando desde hace mucho tiempo”, afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

En rigor, grupos de padres de niños con enfermedades previas (en grupo de riesgo) vienen pidiendo que se apruebe la vacunación desde los primeros meses.

La FDA (la agencia que regula los medicamentos y tratamientos en Estados Unidos) ya había dado el visto bueno en junio a dos tipos de vacunas para los más chiquitos. Las que según este organismo regulatorio se pueden colocar desde los 6 meses son Pfizer y Moderna, en sus dosis o formulaciones especiales.

Por ahora, en la Argentina se colocará Moderna (un cuarto de la dosis de adultos) desde 6 meses hasta los 3 años como primera y segunda dosis, y como refuerzo desde los 3 a los 4 años.

La novedad se trasladó de inmediato al consultorio o el WhatsApp de los pediatras rosarinos. “Están los que los quieren vacunar y lo que no. Pero está claro es que existe interés y nos piden la opinión a los médicos”, expresó la pediatra Elizabeth Cabrera, quien trabaja en el ámbito privado de la salud.

Ensink también comentó que “los padres ya empezaron a preguntar” por la vacuna.

De todos modos, los pediatras esperaban el comunicado oficial de la SAP para fijar posición ya que suelen alinearse a lo que decide la entidad.

Los profesionales rosarinos han apoyado en general la vacunación pediátrica de Covid desde el inicio de la campaña.

En sus redes sociales la médica Marta Cohen, pediatra, residente en Reino Unido, quien ha seguido de cerca todo lo relacionado a las vacunas contra el Covid en la población infantil expresó: “Quiero compartir con ustedes la alegría que me da saber que en Argentina van a comenzar a vacunar a los bebés desde los 6 meses con la vacuna Moderna, un cuarto de la dosis de adulto separadas por 4 a 8 semanas. Es muy importante prevenir el Covid en los niños porque puede producir síndrome inflamatorio multisistémico, hepatitis (hubo muchos casos y eran chicos con Covid que no estaban vacunados) y está el Covid prolongado que lo sufre un porcentaje importante de bebés que han tenido la enfermedad. No duden en vacunar a sus hijos cuando lleguen las vacunas. Es una noticia para celebrar”.

En la Argentina se vive actualmente la cuarta ola de Covid, con un predominio de la variante Omicron BA 2 (aunque ya se detectaron casos de BA 5, que se considera mucho más contagiosa que la circulante). En Santa Fe el número de casos se mantiene estable hace dos semanas, con una positividad cercana al 25%, sin que se registren fallecimientos por Covid.