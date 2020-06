Crece el superávit comercial: llegó a $ 6.612 millones en cinco meses

El intercambio comercial dejó en mayo un superávit de u$s 1.893 millones, superior a los u$s 1.399 millones registrado en igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En cinco meses, el saldo comercial fue de $ 6.612 millones.

En mayo las exportaciones sumaron ingresos por u$s 5.061 millones, con una caída del 16 por ciento interanual; mientras que las importaciones retrocedieron 31 por ciento, con un monto de u$s 3.168 millones.

En mayo, si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del 2019, el saldo comercial habría arrojado un superávit sensiblemente mayor, de u$s 2.097 millones, debido a que los valores de los productos exportados mostraron una caída de 8,6 por ciento internacional, mientras que los precios de las importaciones retrocedieron 7,8 por ciento.

De esta forma, el superávit comercial se verificó en un contexto de retracción de los valores y de las cantidades intercambiadas a lo largo de los cinco meses del corriente año.

Entre enero y mayo pasado, la balanza comercial arrojó un superávit de u$s 6.612 millones, por encima de los u$s 4.567 millones de igual lapso de 2019.

En ese marco, las importaciones que retrocedieron 23,8 por ciento para sumar u$s 15.990 millones, mientras que las exportaciones ascendieron a u$s 22.602 millones, con una merma del 11,5 por ciento interanual.

En lo que hace a mayo, China volvió a ser el principal socio comercial del país con exportaciones por u$s 963 millones, con un crecimiento del 25 por ciento interanual.

Las importaciones provenientes del gigante asiático, por su parte, sumaron en el mes u$s 656 millones, 21 por ciento menos que en igual lapso de 2019, lo que dejó una saldo positivo para la Argentina de u$s 307 millones.

En segundo lugar se ubicó Brasil con ventas por u$s 389 millones, 52 por ciento menos que en mayo de 2019, contra importaciones por u$s 520 millones, 49 por ciento inferior que doce meses atrás. Estos números determinaron que la Argentina cerrará mayo con déficit de u$s 131 millones en el comercio con el vecino país.

En tercer lugar se ubicó Estados Unidos, con ventas por u$s 196 millones (-54 por ciento) e importaciones por u$s 319 millones (-49 por ciento), lo que dejó un saldo negativo de u$s 123 millones.

Según el informe del Indec difundido ayer, en mayo, en términos desestacionalizados, las exportaciones se incrementaron 8,5 por ciento, con relación a abril de 2020, mientras que la tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 1,5 por ciento.

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), combustibles y energía y manufacturas de origen agropecuario (MOA) descendieron de manera interanual 52,7 por ciento, 40 por ciento y 5,5 por ciento, respectivamente; mientras que las de productos primarios aumentaron 8,3 por ciento.

Por su parte, las importaciones en mayo disminuyeron 31,8 por ciento respecto a igual mes del año anterior. Las cantidades bajaron 26 por ciento y los precios se contrajeron 7,8 por ciento. En términos desestacionalizados, las importaciones se incrementaron 3,6 por ciento, con relación a abril de 2020, mientras que la tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 1,6 por ciento.

En mayo, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 30,6 por ciento; las de bienes intermedios, 15,7 por ciento; las de combustibles y lubricantes, 58,7 por ciento; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 48,6 por ciento; las de bienes de consumo, 8,2 por ciento; y las de vehículos automotores de pasajeros, 76 por ciento.

Flexibilizan importaciones

En un contexto de mayor alivio en el mercado cambiario, el Banco Central de la República (BCRA) volvió a flexibilizar un poco el cepo. Dispuso que las empresas podrán acceder a la compra de dólares en el mercado oficial de cambios para pagar importaciones a partir del momento del despacho del embarque en el puerto de origen.

La medida fue adoptada en la reunión de directorio del BCRA y forma parte de las medidas de acceso al Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) implementadas vía Comunicación A 7030, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de julio, informó el Central en un comunicado.

De tal manera, el Banco Central liberó el acceso al mercado oficial de cambio para el pago destinado a la importación de medicamentos críticos, la compra de kits para la detección del coronavirus Covid-19, insumos para la producción local de medicamentos y el pago de importaciones en la medida que el monto no supere el equivalente a u$s 1.000.000.

Las medidas de flexibilización de acceso al MULC se pusieron en marcha hace dos semanas, cuando el Central decidió simplificar los requisitos para no afectar la importación de bienes críticos o intermedios, esenciales para los procesos productivos.