Crece el reclamo por la inseguridad en la zona de La Siberia

El proyecto para que ingresen los colectivos al Centro Universitario se sancionó en 2003. Hoy, no obstante, la parada está fuera del predio.

El proyecto para que ingresen los colectivos al Centro Universitario se sancionó en 2003. Hoy, no obstante, la parada está fuera del predio.

La denuncia a principios de semana sobre casos de inseguridad en el complejo conocido como La Siberia abrió el debate y llevó a La Capital a consultar a los presidentes de los centros de estudiantes de las principales facultades del Centro Universitario para conocer sus inquietudes diarias respecto a este tema.

Con disidencia en las voces, algunos expresaron preocupación por la situación actual, aunque otros deslizaron que, de a poco, el panorama mejora.

La presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, Agustina Michelozzi, planteó que en las últimas semanas vieron "situaciones complejas" por parte de los estudiantes: "Algunos de ellos que se acercaban a tomar el colectivo se encontraron con hechos de inseguridad. Robos, específicamente".

Si bien esos problemas repercuten en los estudiantes, Michelozzi afirmó que los vecinos también sufren por las distintas situaciones de inseguridad que viven: "Nos encontramos apoyándonos mutuamente con la gente del barrio, que sufre más que los estudiantes".

"Estos últimos días estuvo el patrullero en la puerta, pero muchas veces se ausenta de los lugares en donde nos tenemos que sentir seguros", comentó, a lo que agregó que "debido a las quejas de estudiantes y vecinos que estuvieron en los medios, el patrullero volvió".

Consultada sobre a quiénes recurren ante estos hechos, la estudiante dijo: "Lo más cercano que uno tiene es el centro de estudiantes. Cuando pasan estas situaciones, los chicos se acercan a nosotros y, a veces, nosotros los acompañamos a la comisaría".

"Tratamos de elevar pedidos por más seguridad, por paradas seguras y que los colectivos entren a La Siberia", afirmó Michelozzi.

La iniciativa de que ingresen los colectivos se sancionó en 2003 y se toma como una posible solución para que los estudiantes que salen más tarde de cursar no queden expuestos a hechos de inseguridad.

"Desde 2007 se dejó de implementar y hay horarios en los que los colectivos no pasan. A partir de las 21 o 22, cuando hay estudiantes que terminan de cursar a las 23 y vecinos que quieren movilizarse, para tomarse un colectivo tienen que caminar varias cuadras o esperar en lugares oscuros", señaló.

Debate

Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política propusieron discutir la idea de que vuelvan a entrar los colectivos y rever la experiencia del pasado .

Uno de los tres presidentes del Centro, Blas Novillo, afirmó que se ve "un cierto descuido" por parte de las autoridades: "A veces, los responsables del cuidado de la seguridad están durmiendo".

Pero también hizo referencia a los colectivos que circulan por la zona: "Las frecuencias no son las mismas a la mañana que a la noche. Hay líneas que no pasan. Y, si pasan, lo hacen cada una hora".

"Eso complica mucho el retorno a casa, teniendo que estar entre 40 minutos y una hora esperando sin ningún tipo de cuidado o resguardo. Hay cierto desamparo", agregó.

Una posible vuelta del servicio que ingresaba a La Siberia sería, para Novillo, una oportunidad que "habría que pensar y empezar a discutir entre todos".

"Esto merece una discusión general si de verdad queremos encarar la cuestión. Habría que ver en retrospectiva qué fue lo que pasó, las consecuencias, las ventajas y desventajas que hubo con ese sistema", reflexionó.

Sin embargo, admitió: "Como estudiantes, debemos organizarnos para pensar cuáles son las alternativas que tenemos a disposición".

Mejora

Como contrapartida a las miradas de los otros presidentes, la máxima autoridad del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Mercedes Miñón Castelli, confió que "hay un móvil de la policía que está parado en la puerta de La Siberia. Hubo días en que no estuvo, pero se hizo el reclamo y volvió".

Respecto a hechos de inseguridad, la joven aseguró que los casos "han mermado muchísimo en este último tiempo".

Además, expresó: "Estar en la parada de colectivos es lo más seguro porque estás con la policía a diez metros. En estos días no hubo casos de inseguridad porque, si no, nos hubiésemos enterado".

"El planteo de ir a tomar el colectivo afuera del complejo no es de otro mundo. Si se retoma la circulación interna, estaría bueno, pero no me parece que sea motivo de seguridad o inseguridad", opinó.

Piden más patrullajes y efectivos en el barrio

Vecinos y estudiantes de las distintas facultades ubicadas en La Siberia denunciaron el recrudecimiento de robos y arrebatos en la zona en los últimos días.

Por los hechos de inseguridad, el concejal de Cambiemos, Carlos Cardozo, presentó un pedido de intensificación de patrullaje con móviles y efectivos en la zona del barrio República de La Sexta y el Centro Universitario (La Siberia).

"La inseguridad en la zona de es un problema de larga data en Rosario", consideró el concejal.

A ello, agregó: "Solicitamos a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia y a la Municipalidad que se extremen las medidas para prevenir hechos delictivos".

Pero, además, según se remarcó en algunos posteos en las redes sociales, cuando un damnificado fue a radicar la denuncia, la policía le dijo que no podían incrementar los patrullajes porque los móviles estaban destinados a la custodia de personas con vínculos con el narcotráfico, que por estas horas se encuentran amenazadas en el marco de la guerra entre bandas que se disputan el control de territorios.

Sobre este hecho en particular, Cardozo agregó: "Se debe instruir al personal policial para que se abstenga de dar este tipo de respuesta que exacerban a quienes van en busca de ayuda".