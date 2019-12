Creatividad y mucha fuerza emprendedora y solidaria

Los argentinos vivieron durante el 2019 las crudas consecuencias de las políticas económicas del neoliberalismo. Si bien todos los trabajadores las sintieron en carne propia, los sectores más humildes fueron los que más las sufrieron. En este marco, el Sindicato de Luz y Fuerza reunió fuerzas y puso manos a la obra para llevar su Campaña Solidaria Permanente a la mayor cantidad de barrios y localidades posibles. Para hacerlo, apostó siempre al trabajo conjunto con otros gremios, instituciones sociales, religiosas, comunitarias y con particulares. Cada uno aportó su granito de arena para que los niños y las familias que más lo necesitaban pudieran tener un mejor pasar. En esta nota, se resume algunas de las tantas actividades solidarias desarrolladas el durante el año.

Como no podía ser de otra manera, las actividades de la Campaña Solidaria Permanente del Sindicato de Luz y Fuerza empezaron en los primeros días del año. Puntualmente, fue en el Comedor Los Pekes, del barrio “7 de Septiembre”, donde el gremio colaboró para que se pudiera desarrollar un agradable festejo del Día de Reyes. A través de la campaña, se donaron alimentos, golosinas y juguetes para agasajar a los más chicos. Los presentes fueron entregados por los propios ¡Reyes Magos!

Un mes después, el 17 de febrero, a través de la Secretaría de Organización y Actas del gremio se invitó a la comunidad a participar de un domingo diferente. En un camping de la localidad de Granadero Baigorria se realizaron clases de zumba, aquagym y un torneo de beach voley. Durante la actividad recreativa, deportiva y solidaria se recolectaron alimentos no perecederos, que luego se repartieron entre quienes más los necesitaban.

Movida solidaria "Todos por Joaquín". La ayuda del sindicato

«Todos por Joaquín» se llamó la movida que realizaron las maestras de un jardín de la zona sur de Rosario, al que asistía un chico de 5 años que sufrió un accidente doméstico y quedó con secuelas neurológicas. El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, en el marco de su Campaña Solidaria Permanente, se sumó a la iniciativa y colaboró con materiales, con el objetivo de poder construir una vivienda digna para la rehabilitación del niño. La ayuda estuvo encabezada por el secretario de Acción Social del gremio, Roberto Armellini.

Donación para el comedor "Las del Indú", de Granadero Baigorria

A principios de marzo, en el marco de la campaña, se realizó una donación a los voluntarios integrantes de la copa de leche “Las del Indú”, de Granadero Baigorria. El grupo de jóvenes que colabora en la institución recibió camisetas identificatorias durante un acto en la sede céntrica del sindicato, que se comprometió a realizar un acompañamiento permanente al comedor y copa de leche.

Ayuda y donación del Movimiento Sindical Rosarino a comedores de Baigorria

El 31 de marzo pasado, la solidaridad estuvo nuevamente relacionada al deporte. Ese domingo se trató de una regata solidaria en el Club Náutico Malvinas Argentinas. Con la colaboración del gremio, se recolectaron donaciones que fueron destinadas al comedor “Dorita”, de la zona norte de la ciudad.

Algunas de las acciones de la Campaña Solidaria Permanente fueron desarrolladas en conjunto con el Movimiento Sindical Rosarino (MSR), cuyo secretario general es Alberto Botto, también titular de Luz y Fuerza. El 13 de abril, todos colaboraron para atenuar las necesidades de comedores y organizaciones en la vecina localidad de Granadero Baigorria. Se reunieron productos de limpieza y alimentos en el comedor de la Iglesia Fuente de los Milagros y la escuela de fútbol del barrio San Fernando, entre otros.

Donación de elementos y comida para la Escuela Don Bosco, Gravida y Soldaditos de Jesús

El sindicato no se tomó descanso de la campaña en ningún momento del año. Por eso, en mayo sus dirigentes repartieron alimentos, útiles y otra mercadería necesaria en instituciones tales como Escuela Don Bosco, Gravida, y Soldaditos de Jesús, entre otras. En la ocasión, también estuvieron realizando la colecta con el MSR.

Entrega de bidones de agua al comedor “Los pibes del barrio Copello”

Para desarrollar ininterrumpidamente su campaña, el gremio siempre tuvo en cuenta las necesidades de quienes requerían ayuda. Así fue que el 25 de mayo entregaron gran cantidad de bidones de agua al comedor “Los pibes del barrio Copello”, de Capitán Bermúdez. Días antes, la institución había informado a la comunidad que no se podía ofrecer merienda ni cena por falta de agua para cocinar. Apenas el gremio tomó conocimiento de la situación, puso manos a la obra para ayudar a revertir la triste situación.

Donación de calzado para los chicos de la Escuela Nº 1210 Luis Ruillan

En las distintas épocas del año, las necesidades se van modificando. Por eso, cuando comenzó el frío, en junio docentes de la Escuela Nº 1210 Luis Ruillan, de zona norte, expresaron su preocupación porque muchos alumnos no asistían calzados. Por eso, desde Luz y Fuerza se donaron 176 pares de zapatillas de distintos números para que niños de entre 1º y 5º grado puedan hacerle frente al frío y estudiar.

Ayuda alimentaria al Centro Comunitario Lealtad y Esperanza

Conforme avanzaba el año, algunos aspectos de la crisis se sentían con más crudeza. En julio de 2019, el Sindicato entregó ayuda alimentaria al Centro Comunitario Lealtad y Esperanza, que funciona en la casa de una vecina de Vía Honda. El mismo existe hace más de diez años con una copa de leche en el barrio. Este año alimentó a cuarenta chicos de la zona, a quienes además de merienda se les entregaba comida.

Artículos de limpieza y alimentos para el refugio de mujeres que abrió Cáritas

A fines de julio, Cáritas Rosario anunció la apertura de un refugio para mujeres en situación de calle. Diversos gremios de la ciudad, entre ellos el Sindicato de Luz y Fuerza (en el marco de su campaña), donaron alimentos, artículos de limpieza, sábanas y otros productos para contribuir al establecimiento que funcionó durante los meses de más frío en la sede de la institución católica. Mujeres sin techo pudieron dormir, bañarse, cenar y desayunar.

Donación para la Motocaravana Solidaria

En el marco de los festejos del Día de las Infancias, el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, en el marco de su Campaña Solidaria Permanente, realizó una importante donación de juguetes a la Motocaravana Solidaria. De esta manera, gran cantidad de motociclistas los distribuyeron entre los chicos internados en el Hospital Centenario, El Hospital de Niños Zona Norte y el Jardín Surcos, del barrio Cabín 9.

Colaboración para el comedor “Piecitos Descalzos”, de Villa Gobernador Gálvez

Los festejos para los chicos en agosto fueron muchos, pero para el comedor “Piecitos Descalzos”, de Villa Gobernador Gálvez la situación era crítica. Por la fuerte crisis estaban planeando cerrar a fines de ese mes. Sin embargo, al enterarse del problema, desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario se hicieron eco de la situación que atravesaban y decidieron colaborar para que la institución, que da de comer de lunes a viernes a 190 chicos y cocina más de 200 raciones extras para padres y abuelos, no dejara de funcionar. Por lo tanto, no sólo hubo un hermoso festejo del Día del Niño, con arroz con pollo, juegos y regalos, si no que también se pudo dar continuidad a la institución, tan importante para la zona.

Reunión con el Padre Federico Salmerón, quien lleva adelante un trabajo de contención en barrio Ludueña

En octubre pasado, el secretario general del gremio, Alberto Botto, junto con el subsecretario general, Pablo Palleiro, y la representante del Área de Relaciones Intersindicales DD.HH. Género e Igualdad, Gaby Cericola, se reunieron con el Padre Federico Salmerón, quien lleva adelante un gran trabajo solidario y de contención en barrio Ludueña. En la ocasión, además de conversar largamente sobre la situación social y particular de la barriada de zona noroeste, se le entregaron donaciones para que el sacerdote entregue a la comunidad.

Luz y Fuerza donó luminarias a la parroquia Santa Rosa de Lima

Por otra parte, el Sindicato de Luz y Fuerza entregó en octubre nuevas donaciones a la parroquia Santa Rosa de Lima. En esa oportunidad, las trabajadoras y trabajadores de Luz y Fuerza donaron nuevas luminarias a la iglesia de Mendoza al 1300, que además de optimizar el consumo de energía y colaborar con el cuidado del medio ambiente, embellecieron el histórico templo.

Bicicleteada solidaria a beneficio del comedor "Las del Indú"

Terminando el año, y aprovechando el clima más agradable, la Mutual del Sindicato de Luz y Fuerza también sumó su granito de arena a la Campaña Solidaria Permanente. Realizó una bicicleteada a beneficio del comedor "Las del Indú", de Granadero Baigorria. La actividad se pensó considerando que el comedor necesitaba mucho generar más stock de alimentos, ya que se terminaban las clases y cerraban los de las escuelas, generando que más gente se acerque a comer a las instituciones del barrio.