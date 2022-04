Covid: El 87% de los santafesinos ya tiene la vacunación completa

La funcionaria repasó el camino recorrido para llegar al escenario actual, partiendo de los dos momentos en que debieron gestionar incertidumbre: el inicio de la pandemia y de la campaña de vacunación. “Hubo que pararse con mucha firmeza y liderazgo, hacer gestiones de compra de insumos, medicamentos, fortalecimiento del sistema de salud y formar el recurso humano para una patología nueva”, describió sobre el momento “tremendo donde no se sabía a qué llegabas y cuándo”, consideró.

En tanto, agregó: “Lo más importante es que se constituyó un fuerte liderazgo con rectoría del Estado y de articulación público privada, lo que convierte a nuestra provincia en ejemplo de que se puede articular ambos sistemas como uno solo, algo casi utópico, con los mismos estándares. En la práctica significó convocar a una misma mesa a los colegios profesionales, asociaciones y universidad, de modo que los protocolos de acción, medicamentos, internación y testeo, fueron consensuados”.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto, indicó: “Estamos próximos a alcanzar las ocho millones de dosis aplicadas, dentro de las cuales el 92 por ciento corresponde a primera dosis, el 87 a segunda dosis y el 50 por ciento a dosis de refuerzo”. Y sumó: “Estamos en la décima semana de descenso consecutivo del número casos de Covid y tenemos una alerta de la circulación temprana del virus influenza que originó una campaña anticipada de vacunación”.

“Hoy ya no hablamos de Covid porque llevamos diez semanas de descenso consecutivo, pero en cambio hay una alta circulación de patologías respiratorias que no son Covid y que no las vimos circular en los dos últimos años por las herramientas de prevención que siguen vigentes, con el uso del barbijo, aún en el ámbito escolar, el lavado de manos y la ventilación de ambientes”, expresó.

Con respecto al devenir del Covid, señaló que hay tres horizontes posibles: que el virus evolucione a un comportamiento estacional, que persista como algo benigno o que aparezca una nueva variante que vuelva a jaquear al sistema de salud. “Por eso es preocupante a nivel mundial la inequidad al acceso a la vacuna, ya que demostró su eficacia en la forma grave de esta patología”, comentó.

Prieto también se refirió a un estudio que está realizando el Ministerio de Salud provincial, junto a su par de Nación, para dar respuesta a un interrogante que la urgencia de los primeros meses de pandemia fue posponiendo: muertes con Covid o de Covid, ya que muchas veces era la patología la que determinaba la causa del fallecimiento que se adjudicaba al virus. “Para nosotros es importante rever esa cifra, que a nivel nacional es más de 80 mil, porque permitirá marcar trayectorias, en Santa Fe esperábamos 25 mil casos y llegamos casi a 780 mil casos y sin embargo la asistencia fue admirable”, evaluó.

Según Prieto, la pandemia va a dejar “mojones relevantes, como un sistema de salud diferente, con postas sanitarias a lo largo de la provincia porque develó el déficit estructural que existía al respecto, como las camas críticas, a modo de ejemplo”.

“La expansión ahora incluye ampliación con terapia intensivas, camas generales y hasta hospitales modulares. Todo eso queda como estructura y marca una diferencia porque preparó un sistema de salud a partir de algo inesperado”, concluyó.

Reconocen a la provincia por vacunar en fábricas

El gobierno provincial recibió una distinción internacional por la medida que dispone la implementación de vacunatorios para empleados de distintas fábricas de la provincia. Son varias las firmas que se sumaron a la iniciativa, que contempla un acuerdo con el gobierno provincial para que éste las provea de insumos y capacitación, mientras que las empresas brindan la logística necesaria para los vacunatorios.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, dijo que la descentralización tuvo una primera etapa en la que participaron los gremios. “En esa línea de descentralización, después convocamos a las empresas, apuntando en primera instancia a plantas con más de 500 trabajadores. Así se sumaron La Virginia, Paladini, Gerdau, Mahle y Basso en Rafaela, también Liliana, Acindar y General Motors, entre otros”, detalló Pusineri.

Respecto de la distinción, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, indicó: “Se trata de una fuerte articulación público-privada en el más amplio sentido y tiene que ver con la salud y la producción. Esto le valió el claro reconocimiento internacional de la empresa Mahle, de Rafaela, que está en cuatro continentes con 170 plantas y más de 70 mil operarios”.