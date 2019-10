Cortaron la provisión de insumos a Salud provincial

La Cámara de Droguerías e Insumos Médicos de Rosario (Cadim) resolvió ayer suspender la entrega de medicamentos e insumos a hospitales y centros de salud provinciales ante la abultada deuda acumulada debido a los retrasos en los pagos de las partidas correspondientes a este año. "Ya no sabemos qué hacer. Parece que las autoridades no valoran la salud y le dejan la posta al gobierno que viene", dijo con tono de desconsuelo el titular de la entidad empresarial, Miguel Buz.

Las reuniones previas y una suerte de mesa de diálogo que se extendió por 45 días no llegaron a buen puerto. Desde las 18 del lunes, Cadim resolvió interrumpir la provisión de insumos médicos y medicamentos hasta nuevo aviso. Se trata de una cámara que nuclea a 11 droguerías que constituyen el principal proveedor del rubro a la salud provincial.

"Después de estar en reunión permanente y dialogar durante 45 días con las autoridades de salud, se decidió no distribuir medicamentos e insumos médicos debido al atraso en los pagos", adelantó Buz.

Cadim recibe dos tipos de pagos. En el área de medicamentos los pagos desde el Estado provincial se hacen entre 45 y 60 días de haberse concretado la provisión. "Nos están debiendo julio", de advirtió.

Por otro lado, los insumos como jeringas, desinfectantes y suero, no se abonan desde mayo y en algunos casos los efectores regionales (Samco) arrastran deudas desde marzo.

"Normalmente abonaban antes de los 120 días, y cada 30 días llegaba algún pago, pero la única oferta fue pagar lo de abril antes del 10 de diciembre", lamentó Buz para enfatizar: "El gran problema está en los insumos médicos".

El dirigente empresario justificó la decisión de ponerle un corte a las dilaciones. "La situación es insostenible, hemos perdido con la devaluación, con los impuestos que pagamos para ser proveedores. Tomamos esta decisión para proteger nuestro patrimonio y las fuentes de trabajo", afirmó Buz para considerar al panorama como "una falta de respeto".

En este escenario de incertidumbre, Cadim le solicitará una reunión al gobernador electo, Omar Perotti, para saber cómo continuará el estado de cosas después del 10 de diciembre. "No sabemos qué pasará cuando llegue el nuevo gobierno y qué plan de salud pondrá en marcha. Estamos en un piso resbaladizo por la situación económica y encima no tenemos un referente cara a cara para encontrar una solución", dijo el empresario.

A la hora de remontar el conflicto, la Cámara destacó que en los últimos tres años, y durante la gestión como ministro de Miguel Cappiello no se habían registrado inconvenientes. "Esta gente, lamentablemente no toma las previsiones y la relevancia que tiene la salud. Se pueden dejar de hacer 100 kilómetros de pavimento, pero hay que entender que los Samco necesitan insumos y medicamentos. La salud es un tema sensible", cerró Buz.

Si bien ayer no hubo declaraciones de la ministra de Salud, Andrea Uboldi, la funcionaria había reclamado la semana pasada que el gobierno nacional "asuma su responsabilidad" y envíe fondos por 500 millones de pesos para programas de salud ligados a medicamentos y servicios de cobertura nacional.

Uboldi explicó que se trata de insumos que Nación debe proveer. Por ejemplo, mencionó "algunas deficiencias importantes en programas nacionales, como la compra de reactivos para estudios de HIV".

La ministra instó al Estado Nacional a un espacio de encuentro, "donde todos puedan plantear la posibilidad de compras mas eficientes" y graficó que en la improvisación se adquirieron medicamentos de alto costo (drogas de segunda o tercera línea oncológica), drogas para enfermedades reumatológicas y algunos dispositivos o prótesis.

Pami II renovado

Ayer, se inauguró la última etapa de la nueva guardia del Policlínico Pami II, que ya cuenta con 22 camas. En este sector (ala este) se construyó una entrada de ambulancias, el ingreso de guardia el shockroom. En el ala oeste ya está en funcionamiento la Observación de Guardia con dos habitaciones para pacientes aislados.