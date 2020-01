Cortaron la calle porque hace once días que no tienen agua

Frente a la ola de calor de los últimos días, vecinos de la zona oeste de la ciudad salieron a denunciar que hace once días no tienen agua. Cansados de reclamar y no conseguir ningún tipo de respuestas oficiales, decidieron ayer por la mañana cortar el tránsito en Avellaneda y las vías del tren para hacer sentir su protesta. Solicitaron a viva voz que se reestablezca el suministro de Aguas Santafesinas.

"Anoche cargué siete botellas de agua, con eso hay que cocinar, higienizarse, es un desastre. Hay que ir y venir varias cuadras con los bidones", exclamó una mujer que recién había llegado de cruzar las vías del tren, donde hay una manguera con agua potable.

"Las mamás van con los chicos, los cochecitos, yendo y viniendo, con los bidones cargados. Todo esto genera una gran cantidad de inconvenientes", agregó para admitir que cortar la calle no es la mejor opción, pero que no les quedó otra metodología para hacer escuchar su reclamo.

"Esta situación es angustiante. Vivir estos todos los días, más cuando tenés chicos muy pequeños, genera una gran cantidad de problemas de todo tipo. El agua es esencial para cualquier ser humano, básica, es útil para lavar, para comer, para limpiar, su falta nos crea muchísimas complicaciones, porque tenemos que ir a buscar en envases pequeños a otros lugares, no tan cercanos del barrio", relató indignada una vecina de la zona, con una nena en brazos y la voz cortada por reclamar la restitución del servicio de agua.

Otra de las vecinas contó que hace tiempo vienen con inconvenientes en el suministro y que ahora se agravaron. "Hace tres años que estamos en el barrio, y el problema es continuo, cuando el agua llega con un poco de presión no llega a tener fuerza para subir a los tanques, así que siempre estamos con problemas", le comentó a Telefe Rosario.

"Por eso queremos una solución definitiva, que nos permita pensar que podemos utilizar este servicio con tranquilidad en los próximos meses. Acá siempre pasa lo mismo, sobre todo en los días de calor", enfatizó un habitante de la cuadra.

Ante la posibilidad de que la falla provenga por falta de energía eléctrica, un operario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) aclaró ante las cámaras que no había inconvenientes en ese sentido.

"El servicio trifásico está normal, de adentro se escuchan las bombas que funcionan bien, no podría saber el problema por el que no tienen agua", señaló.

"La EPE entrega una potencia solicitada para que funcione la maquinaria, esa es nuestra función y está bien", agregó.

Sobre el cierre de la jornada, los vecinos continúan con sus reclamos, luego de otro día de calor intenso que aumentó aún más la preocupación del barrio.