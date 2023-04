Corredores seguros en escuelas: Amsafé pide que se sume la logística de otros ministerios

Amsafé no quiere naturalizar "patrulleros delante de las escuelas"

En este contexto, las autoridades pusieron en marcha este lunes el programa "Te acompaño de la escuela a casa", integrado por más de 90 establecimientos de la ciudad. Los efectivos no están siempre en el mismo lugar y patrullan las zonas más calientes.

Este martes, en declaraciones al programa " El primero de la mañana " de LT8 , la secretaria adjunta del gremio a nivel provincial, Susana Ludmer, se mostró conforme con la puesta en marcha de dichos operativos: "Hemos tenido situaciones de inseguridad no solo en Rosario sino en varios departamentos de la provincia. Entonces cualquier esfuerzo que se realice para llevar tranquilidad y seguridad a las comunidades educativas es muy positivo ".

Sin embargo, Ludmer dijo que más allá de seguir viendo el desarrollo de estos operativos se hacen necesarias las "intervenciones más generales porque este es un tema muy complejo. Por eso pedimos que otros ministerios hagan sus aportes porque no son solo las balaceras sino que hay que dar respuestas en temas como la necesidad de llevar tranquilidad y soluciones referidas a la iluminación de calles, frecuencia del transporte, con la infraestructura, la asistencia a los alumnos y alumnas. Este abordaje integral es el que creemos muy necesario".

balacera.jpg Visibilidad. Los docentes se manifestaron tras reiteradas balaceras en la plaza San Martín para reclamar. celina mutti lovera

"Estamos muy alertas y atentos para ver cómo continúa esto porque las escuelas deben ser un territorio de paz. Son muy importantes para las comunidades, marcan una presencia muy importante del Estado en los barrios y debemos seguir enseñando en un contexto de seguridad", destacó luego la dirigente gremial.

Consultada sobre si existía temor en los diferentes gremios locales sobre la posibilidad de que no alcancen los recursos humanos para cubrir todo este operativo, Ludmer destacó que en la reunión mantenida con el Ministerio de Seguridad "no se habló de un patrullero fijo en cada escuela sino de hacer un trabajo consistente en determinar los horarios de mayor vulnerabilidad, los horarios y lugares por donde se mueven los chicos hacia la escuela, las paradas de los colectivos. La idea no sería tener un patrullero en cada escuela sino poder cubrir estos momentos que han sido más complicados".