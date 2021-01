El funcionario remarcó también que debieron intensificarse los testeos. “Además, hubo un cambio de protocolo que bajó del Ministerio de Salud de la Nación en relación al diagnóstico, ya que se suspendió la definición por nexo epidemiológico (personas consideradas con coronavirus por contactos y presencia de síntomas), y ahora directamente se ordena el hisopado”, remarcó

La estrategia de hisopar a todas las personas había sido recortada en su momento para optimizar los recursos. Es que con el tiempo, según Vignoni, se empezaron a presentar casos positivos de personas que fueron nexo epidemiológico. “Ahora el hisopado permite ajustar el diagnóstico”, explicó.

El escenario actual incluso, según reconoció Vignoni, modificó la planificación del trabajo de Salud municipal, que para esta época estaba pensado para actualizar y darle cierta prioridad al resto de los pacientes y consultas por otras enfermedades, postergadas para entender el coronavirus.

“En estos meses de verano íbamos realizar muchos controles de patologías crónicas para ponernos al día. Queríamos aprovechar esa ventana, pero la realidad marca que el panorama se empezó a dificultar y ahora monitoreamos Covid semana a semana. Estamos atendiendo coronavirus y las otras enfermedades al mismo tiempo, con la misma intensidad y esfuerzo, porque incluso hay personal de licencia”, indicó el funcionario.

Es más, recordó que desde que en marzo comenzó la pandemia, la semana pasada, entre el 4 y el 8 de enero, fue durante la que más consultas se atendieron en los centros de salud municipales, con 9.800 en los 50 dispensarios barriales. “Es consecuencia del incremento de la curva, los casos sospechosos y el resto de las enfermedades por las que también hay alta demanda”, indicó.

Para Vignoni, la conducta social es esencial para aplanar la curva. “Si este escenario no se revierte, si no disminuímos el indicador Rt (número de reproducción de contagio), la curva va a aumentar”, pronosticó.

Por eso apeló a la responsabilidad durante los encuentros sociales y la circulación: “Es fundamental cómo lo hacen. La percepción de los equipos de salud es de un relajamiento de las medidas sanitarias en los barrios. A partir de las fiestas de fin de año la gente tuvo otra actitud. Hay que volver a la instancia anterior, todos los grupos etarios deben tomar conciencia, respetar el distanciamiento, el uso de barbijo y el lavado de manos”.

Según su percepción, hubo mensajes contradictorios que generaron confusión en la gente. “Una cosa es estar al aire libre, otra es pensar que eso evita los contagios. Por eso es fundamental mantener los protocolos y el cuidado más allá de estar en un espacio abierto”, aconsejó.

La energía del personal de los centros de salud en estos días no solo está puesta en el diagnóstico temprano del Covid, sino en el seguimiento telefónico, el rastreo de los contactos. “Eso no permite tener una intervención oportuna y saber si es necesario hisopar. Además, articulamos y hacemos seguimiento de los casos absolutos por secuelas o complicaciones. Eso es otra tarea de monitoreo y articulación con el resto de las instituciones de la red de salud”, cerró Vignoni.

No todo es por Covid

En el centro de salud municipal de la vecinal Domingo Matheu (Corrientes 3880) todavía trabajan con consultas moderadas sobre Covid-19, aunque se observa un repunte de casos de personas de 18 a 45 años, y además hay otras que transitaron la enfermedad, pero se les hace un seguimiento por las secuelas que les dejó el virus en el organismo.

“Las secuelas son importantes. Tenemos mucha gente que todavía transita algunas complicaciones, y se le hace un monitoreo permanente. Ahora no tenemos tantas consultas, pero observamos a la gente joven de entre 18 y 45 que se acerca por síntomas”, indicaron en los consultorios de zona sur.

Mientras atendía el teléfono, contestaba mensajes por WhatApp o correo electrónico a personas que requerían información o turnos, la recepcionista del lugar describió que además del coronavirus llega “mucha gente por otras enfermedades o patologías, las de siempre”.

“Acá no se amontona gente porque damos turnos on line y respetamos los protocolos. Hay muchos nenes para pediatría, aquellos que buscan medicamentos en farmacia, obstetricia y ginecología, o atención odontológica”, enumeró la mujer mientras no paraba de sonar el teléfono fijo y el ringtone de mensajes del celular.

Desde un lugar donde observa una realidad que le permite dar su opinión con cierta autoridad, remarcó: “No todo es Covid-19, hay otras patologías y enfermedades que también demandan atención cotidiana”. Claro, en todos los centros de salud hay servicios de médico generalista y clínica, pediatría, odontología, tocoginecología, psicología, enfermería.