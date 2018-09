Manuel Cornejo, de la UTA, aseguró que "al gobierno nacional no esta trabajando bien, no le están saliendo las cosas".

El secretario general de la UTA Rosario, Manuel Cornejo, ratificó la adhesión del gremio al paro del 25 de septiembre, pero aclaró que el gremio no participará de movilizaciones en esta ciudad. Por lo tanto, el martes próximo no habrá servicio durante todo el día.

El paro general, dispuesto por la CGT y las CTA, se llevará adelante el martes en repudio a la política económica del gobierno nacional y la ola de despidos y cesantías que se registran en las principales ciudades del país.

Cornejo coincidió en el diagnóstico de la situación general del país, pero remarcó que no estaba de acuerdo con el paro pese a la adhesión.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el líder de los colectiveros opinó que el estado de situación "es bastante complejo en el país. No estoy de acuerdo con este tipo de paro porque no arregla nada. El país está mal y pierde plata. Los trabajadores estamos mal, perdemos el día de trabajo y el miércoles no pasa nada".

"Este paro es político. Moyano y su patota están presionando. Lo mismo las CTA, los movimientos de izquierda y la CGT no tiene más remedio que largar el paro. Los pusieron contra la pared", afirmó el líder de los colectiveros rosarinos.

Asimismo, aseguró que el gobierno del presidente Mauricio Macri "no está trabajando bien. No le salen bien las cosas. Está en un momento bastante difícil", y enfatizó: "Espero que lo pueda solucionar por el bien de los argentinos, pero está bastante fea la cosa".

Al ser consultado sobre la perspectiva de cara al mes de diciembre, época en que se han desencadenado situaciones de tensión social, el titular de la UTA respondió: "¿Llegamos a fin de año? Esperemos que encuentre una salida el gobierno porque así, en esta situación, el año que viene no ganará las elecciones", afirmó.