El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario, Manuel Cornejo, tendrá hasta el fin de la semana próxima para hacer su descargo ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), donde se radicó una denuncia en su contra. El líder del gremio de los colectiveros sostuvo hace casi dos meses que las mujeres no tienen las mismas condiciones que los hombres para conducir vehículos del transporte público porque "su físico es más débil".

En pleno auge del movimiento feminista, las palabras del sindicalista merecieron amplias críticas. En el Concejo Municipal aprobaron un proyecto que repudió sus dichos considerando que "manifestaciones de esa naturaleza, provenientes de quienes deberían representar los intereses de las trabajadoras, no sólo perjudican su reclamo laboral sino que abonan a los prejuicios y estereotipos de género que conducen a reproducir las relaciones desiguales e injustas en perjuicio de las mujeres".

Además, en mayo, un grupo de mujeres colectiveras de la ex empresa Mixta denunció a Cornejo en el Inadi por el carácter discriminatorio de sus afirmaciones. Las conductoras son las mismas que vienen peleando para que se cumpla la ordenanza municipal que obliga al ingreso igualitario de mujeres en los colectivos del transporte urbano.

Los pasos a seguir

Fuentes del Inadi indicaron ayer que el líder sindical ya fue notificado de la denuncia y que tiene diez días hábiles para ejercer su descargo. Este plazo vence la semana próxima, hasta entonces el referente gremial podrá presentar sus excusas.

Después, el expediente iniciado en Rosario se girará a Buenos Aires, donde se determinará si las declaraciones del líder de la UTA resultan ofensivas para las mujeres. Según advierten desde el organismo, la denuncia se basa sobre declaraciones que fueron públicas, por lo cual no será necesario aportar más pruebas o testigos al expediente.

El Inadi es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que tiene como objetivo elaborar políticas para combatir cualquier forma de discriminación, xenofobia y racismo. El instituto recibe las denuncias relacionadas con discriminación de particulares e instituciones y si bien no tiene poder de establecer sanciones, en sus dictámenes puede recomendar acciones reparadoras.

Por ejemplo, en otras situaciones en las que intervino reclamó pedidos de disculpas públicos o la asistencia a cursos de capacitación sobre distintas problemáticas.

Las afirmaciones de Cornejo llegaron después de que la Justicia laboral aceptara un amparo contra la empresa estatal de colectivos Movi presentado por un grupo de mujeres, que después de trabajar a prueba en la empresa de colectivos no fueron incluidas en la planta de personal, pese a la existencia de una ordenanza que obliga a la incorporación igualitaria de conductores.

Cornejo argumentó que "la UTA no tiene ningún problema que trabajen mujeres", pero aclaró que a título personal consideraba que "es un trabajo muy, pero muy duro para una mujer", ya que "el físico de la mujer es más débil que el del hombre".

El veterano líder sindical sostuvo que "es un trabajo de un gran traqueteo arriba del colectivo, todos los golpes que recibe el coche impactan en el que va a arriba, la vibración, los pozos", y concluyó que "el organismo de la mujer no está preparado para ciertas cosas, como por ejemplo para manejar un colectivo o un camión, eso no quiere decir que no lo hagan, pero no masivamente", porque "el físico de la mujer es más débil que el del hombre", opinó.