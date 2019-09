La severa crisis económica y social que atraviesa el país repercute directamente en el funcionamiento de la cooperativas de trabajo en la ciudad, por eso representantes del sector acercaron ayer sus preocupaciones y reclamos a la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal. Los cooperativistas denunciaron la pérdida de más de mil fuentes laborales, y ante el angustiante escenario los ediles se comprometieron a trasladar la inquietud ante la Secretaría de Hacienda, donde irán ambas partes.

"Son cooperativas que realizan trabajos en la vía pública y prestan servicios a la Municipalidad; se encuentran muy preocupados por los anuncios de la intendenta Mónica Fein, y del secretario de Hacienda, Santiago Asegurado, quienes hablaron de recortes presupuestarios", comentó el titular de la comisión, Eduardo Toniolli.

El edil explicó la delicada situación. "Se trata de grupos que cumplen una función social y que además contienen a miles de trabajadores que no están percibiendo sus sueldos. En los casos de servicios, realizan limpieza y zanjeo, y en cuento a las tareas de realización de obras, no se les están pagando los certificados desde hace cuatro meses", advirtió Toniolli.

Ante este planteo, el concejal contó: "El compromiso que tomamos fue el de concurrir a una reunión que se realizará el jueves (por mañana), en horario a determinar, con el secretario de Hacienda municipal, para trasladarle la inquietud e intentar precisar las características del recorte, así como los tiempos de pago de las deudas, y el porcentaje de trabajos a reducir por el municipio".

Desde las cooperativas, exponen una sensación de incertidumbre e intranquilidad. "Ya existe una grave situación social y econonómica, y esto que está sucediendo la agrava todavía más. Cuando hay una empresa de Rosario que cierra sus puertas, quedan habitualmente alrededor de 25 trabajadores en la calle. Eso genera, inmediatamente, un impacto de proporciones en lo social y laboral. Lo que están instalando hoy las cooperativas que atendimos, es la situación crítica a la que se someten a diario, con la cesación de pagos a más de mil trabajadores", subrayó Toniolli.

Muchas dificultades

Por su parte, el referente de las cooperativas, Guillermo Santili, contó que esta situación afecta a alrededor de 500 cooperativas en el área de servicios y otras 200 que hacen pequeñas obras públicas municipales. El representante expresó la preocupación de esos trabajadores "por declaraciones de funcionarios municipales que hablan de recortes y de dificultades para concretar pagos de tareas ya cumplidas".

"Estas reuniones que estamos pidiendo son para tratar de contener a más de mil trabajadores que ya no cumplen tareas, y que ni siquiera consiguen changas", confió Santili.

"Hay una grave carga impositiva y financiera que tiene como víctimas a los trabajadores. En muchos casos se ven obligados a entrar en moratoria por no percibir lo que se les debe y, además, se les bloquean las facturaciones. Sumado a eso, los trabajos realizados hasta junio pasado eran liquidados a los 90 días. Pero el último pago fue el 18 de junio pasado para los servicios", contó una de las contadoras que administra a esas cooperativas.

Los cooperativistas solicitaron dinero en carácter de préstamos "para pagar deudas", y como no logran obtener nuevas tareas, no pueden seguir poniéndose al día. Además, se les exige el pago del monotributo y si no abonan el IVA, al mes les embargan las cuentas para pagar a los abogados.

"A algunos de nosotros nos deben 200 mil pesos, y cuando fuimos a hablar a la Intendencia nos dijeron que cayó drásticamente la recaudación y que los comercios están solicitando planes de pago", agregó Guillermo Begoni, otro de los afectados.

De la reunión de comisión también participaron los ediles Enrique Estévez (bloque socialista), Germana Figueroa Casas y Ana Martínez (Juntos por el Cambio).