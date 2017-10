Convocatoria para donar sangre para el Pami mañana en la Gurruchaga

La Campaña de Donación de Sangre "Convidá con Vida" se desarrollará mañana en conjunta entre el Complejo Educativo "Dr. Francisco de Gurruchaga" y el Programa de Atención Médica Integral (Pami). Los voluntarios pueden presentarse mañana miércoles de 8.30 a 11 en Catamarca 3450.

La campaña tiene como objetivo promover un cambio cultural, y colaborar en la convocatoria de donantes voluntarios, y habituales, para la atención de los pacientes internados en el policlínico Pami.

La idea es concientizar acerca de la importancia de la donación voluntaria de sangre ya que sus componentes y derivados son elementos insustituibles puesto que no pueden ser reproducidos de manera artificial.

En el centro Cultural de la escuela, ingreso pro Catamarca 3450, se ubicarán los puestos de donación, un stand de desayuno previo, intervenciones artísticas sobre el tema que llevarán acabo los alumnos de los tres niveles del Complejo.

La actividad la realizan alumnos del espacio Práctica Profesionalizante de Tecnología de Alimentos y del área de Diseño y Comunicación Multimedial, junto al equipo de Hemoterapia del Pami y la Cooperativa escolar de la Gurruchaga.

Requisitos

Los donantes tienen que estar descansados, pueden desayunar como lo hacen de manera habitual, tienen que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener hepatitis desde los 11 años, no fumar ni tomar alcohol desde 12 horas antes. No tener piercings tatuajes y cirugías en los últimos 12 meses.





